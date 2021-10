DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji PKN Orlen do 100 zł

fot. Mateusz Szymański / / Shutterstock

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 3 października podnieśli cenę docelową akcji PKN Orlen do 100 zł z 81,50 zł wcześniej i podtrzymali dla nich rekomendację "kupuj".

W dniu wydania raportu kurs akcji PKN Orlen wyniósł 81,32 zł.

Analitycy DM BOŚ wskazują, że PKN Orlen jest obecnie ich faworytem wśród trzech podmiotów (PKN, Lotos, PGNiG), które czeka fuzja.

"Oczekujemy mocnych marż rafineryjnych w IV kw. 2021 i na początku 2022 roku. Uważamy, że obecne ultrawysokie ceny gazu mogą spowodować przesunięcie popytu w kierunku ciężkiego oleju opałowego (HFO), średnich destylatów czy nawet LPG. Obserwujemy od pewnego czasu próby europejskich rafinerii zastąpienia gazu, tam gdzie to jest możliwe, ciężkim olejem opałowym (HFO) w wewnętrznej konsumpcji. Oczekujemy również, że gospodarstwa domowe będą stopniowo odchodzić od gazu naturalnego próbując go zastąpić LFO" - napisano w raporcie.

Ponadto produkcja energii elektrycznej wydaje się najtańsza przy użyciu HFO pomimo bardzo wysokich cen CO2. Zdaniem DM BOŚ, te tendencje stanowią silne wsparcie dla cracków paliwowych, zwłaszcza że ostatnio obserwuje się stosunkowo dobre zachowanie marż rafineryjnych, a zapasy paliwa (szczególnie te w Stanach Zjednoczonych) sugerują relatywnie niską podaż.

"Oczekujemy bardzo dobrych wyników w nadchodzących kwartałach. Spodziewamy się prawdziwie imponujących wyników kwartalnych spółki w najbliższej przyszłości. Poza wspomnianymi już oczekiwaniami wzrostu marż rafineryjnych spodziewamy się utrzymania marż petrochemicznych na dobrym poziomie (aczkolwiek stopniowa normalizacja wydaje się nieunikniona). Dodatkowo jesteśmy pozytywnie nastawieni do premii lądowych: zakładamy wyższe premie lądowe dla benzyny, co znacząco podwyższa ekonomikę" - napisali analitycy DM BOŚ.

Do marż detalicznych również mają oni pozytywne nastawienie i spodziewają się, że przyczynią się one do osiągnięcia rekordowo wysokiej EBITDA w segmencie detalicznym w 2021 roku. Analitycy oczekują solidnych wyników finansowych w Enerdze, która zyskuje na dobrej dynamice dystrybucji i działalności na polu OZE. Wyniki spółki powinny również dostać wsparcie od EBITDA segmentu wydobycia (chociaż przed fuzją z Lotosem i PGNiG ten segment wydaje się mniej znaczący). Wreszcie oczekują oni dalszych zysków na transakcjach zabezpieczających CO2, które w 2021 roku odgrywają niepomiernie dużą rolę w skonsolidowanych wynikach.

"Nie wydaje nam się, by wysokie ceny gazu i CO2 stanowiły poważny czynnik ryzyka dla PKN. Tegoroczne przesadnie wysokie ceny gazu rujnują wszystkich, którzy go wykorzystują jako surowiec. Jednak w przypadku PKN ten negatywny wpływ jest do opanowania z czterech powodów. Po pierwsze, rosnące koszty gazu (nie do zastąpienia w gazowo-parowych elektrowniach PKN) są częściowo niwelowane przez bardzo dobre wyniki Energi (która pośrednio jest beneficjentem wysokich cen gazu, gdyż te skutkują wzrostem cen energii elektrycznej). Po drugie, stosunkowo wysoka konsumpcja gazu przez Anwil jest na bieżąco rekompensowana przez rekordowo wysokie marże na produktach PVC. Po trzecie, w elektrociepłowni Płock gaz jest zastępowany przez HFO. I wreszcie należy pamiętać, że za sprawą oczekiwanego przejęcia PGNiG, spółka stanie się sprzedawcą gazu netto, co usunie problem w cień" - napisano w raporcie.

W przypadku cen C02 oczekiwane w 2021 roku zyski na transakcjach zabezpieczających zmniejszają problem, a w przyszłym roku konsolidacja z Lotosem i PGNiG całkowicie załatwi sprawę.

Analitycy DMN BOŚ uważają, że kursy akcji PGNiG i PKN powinny utrzymywać się blisko parytetu rzędu 1:13, aczkolwiek perspektywy zysków mogą działać na korzyść PKN.

"Opierając się na zaktualizowanych wycenach docelowych obu spółek sądzimy, że uczciwy parytet zamiany akcji to właśnie 1:13 (12M EFV dla PKN Orlen to 100,0 zł na akcję, a dla PGNiG to 7,7 zł na akcję). Bieżące kursy akcji obu spółek obecnie są zbliżone do parytetu, a fundamentalny potencjał wzrostu, który dostrzegamy, jest w przypadku tych spółek podobny. Gdyby zamiana akcji między PKN, PGNiG i Lotosem miała dojść do skutku w oparciu o bieżące kursy akcji, to Skarb Państwa miałby około 50,7 proc. pakiet w PKN (czyli w pobliżu celu założonego przez SP na 50 proc.)" - napisano.

Depesza jest skrótem raportu DM BOŚ. Jego autorem jest Łukasz Prokopiuk. Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji nastąpiło 4 października o 7:40.

W załączniku znajduje się plik PDF z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

pr/ osz/