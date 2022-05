DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Grupy Azoty, nadal zaleca ich kupno

/ Grupa Azoty

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 17 maja, podnieśli 12-miesięczną cenę docelową akcji Grupy Azoty do 62 zł z 43 zł wcześniej i podtrzymali dla nich rekomendację "kupuj".

W dniu wydania raportu kurs akcji Grupy Azoty wyniósł 47,90 zł.

"Wśród spółek, które pokrywamy, Azoty należą obecnie do naszych faworytów. Dokonaliśmy wyraźnej korekty w górę naszych prognoz wyników finansowych spółki. Nasze nastawienie do projektu PDH poprawia się i uważamy, że ryzyko związane ze zwiększeniem mocy produkcyjnych nawozów w Anwilu maleje. Obecne warunki makroekonomiczne są wyjątkowo korzystne dla wszystkich segmentów spółki i oczekujemy w 2022 roku rekordowo wysokiej EBITDA" - napisano w raporcie DM BOŚ.

Analitycy dodają, że obecne warunki makro stanowią wyjątkowe połączenie – dotychczas niespotykane – kilku pozytywnych katalizatorów takich jak: duże podwyżki europejskich cen gazu i energii, ograniczenie produkcji nawozów w Europie, zatrzymanie importu nawozów i produktów chemicznych z Rosji, rosnące niedobory nawozów w Europie, mocne globalne ceny zbóż (i oczekiwania ich wzrostu), oczekiwania spadków cen gazu w Europie.

"Biorąc pod uwagę bezprecedensowe zachowanie cen większości surowców przygotowanie precyzyjnych szacunków jest obarczone wyjątkowym ryzykiem. Jednak w oparciu o bardzo dobre wyniki finansowe za I kw. 2022 roku (1,3 mld zł wstępnej EBITDA) i mocne marże w kwietniu i maju (które mogą przełożyć się na 0,8 mld zł EBITDA w drugim kwartale) prognozujemy rekordowy poziom EBITDA w 2022 roku w wysokości 3,5 mld zł, co implikuje 2,3x PE i 3,4x EV/EBITDA w 2022 roku. Jeśli wcześniej zwracaliśmy uwagę na to, że walory Azotów są tanie, to tym razem należy powiedzieć, że są one nieprzyzwoicie tanie" - napisano w raporcie.

Depesza jest skrótem raportu DM BOŚ. Jej autorem jest Łukasz Prokopiuk. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 18 maja o godzinie 7:15.

