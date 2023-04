DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Ciechu do 70 zł

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 28 marca, podnieśli cenę docelową akcji Ciechu do 70 zł z 50 zł wcześniej, podtrzymując zalecenie "kupuj".

fot. Krystian Maj / / FORUM

Raport sporządzono przy kursie 55,3 zł.

"Podtrzymujemy pozytywne nastawienie do spółki (kupuj, przeważaj; 12M EFV = 70,0 zł na akcję). Uwzględniając nasze podwyższone prognozy finansowe wyceniamy walory Ciechu na 70,0 zł na akcję, czyli istotnie wyżej od bieżącego kursu akcji i masywnie powyżej ceny oferowanej w wezwaniu w wys. 49,0 zł za akcję. Biorąc pod uwagę nasze pozytywne nastawienie do spółki radzimy, by nie odpowiadać na wezwanie, a raczej sugerujemy podjęcie starań o uzyskanie uczciwszej ceny w wezwaniu, ponieważ w naszej ocenie obecna nie odzwierciedla perspektyw mocnych wyników w segmencie sody" - napisano w raporcie z 28 marca.

4 kwietnia KI Chemistry podwyższył cenę w wezwaniu na Ciech do 54,25 zł za papier z 49 zł wcześniej.

DM BOŚ prognozuje, że w 2023 roku skorygowana EBITDA Ciechu wyniesie 1.123,8 mln zł przy sprzedaży na poziomie 5.746,3 mln zł.

Pierwsza dystrybucja raportu, którego autorem jest Łukasz Prokopiuk, nastąpiła 29 marca, o godzinie 7.35.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajdują się wymagane prawem informacje DM BOŚ. (PAP Biznes)

pel/ ana/