DM BOŚ obniżył wycenę akcji JSW, ale podtrzymuje "kupuj"

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 21 marca, obniżyli wycenę akcji JSW w horyzoncie 12-miesięcznym do 100 zł ze 130 zł wcześniej. Rekomendacja "kupuj" została podtrzymana.

Raport sporządzono przy kursie 47,5 zł.

W ocenie analityków walory spółki są niezasłużenie tanie i podtrzymują oni pozystywne nastawienie do JSW.

"Po pierwsze patrzymy na pozycję gotówkową netto JSW, która obecnie sięga 7,9 mld zł i jest znacznie wyższa od bieżącej kapitalizacji rynkowej spółki. Po drugie perspektywy zysków na 2023 rok pozostają, naszym zdaniem, nadzwyczaj korzystne. Po trzecie, chociaż zakładamy, że ryzyko wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków w końcu się zmaterializuje, to nawet przy najgorszym scenariuszu jest mała szansa, by to wpłynęło na naszą ocenę, że walory JSW są śmiesznie tanie. I wreszcie ryzyko związane z wprowadzeniem regulacji metanu dotyczy dalekiej przyszłości, bo 2031 roku, zatem nie może być powodem zbyt niskiej wyceny rynkowej JSW" - napisano w raporcie.

Analitycy DM BOŚ podwyższyli prognozy finansowe dla JSW na 2023 rok, zważywszy na korzystniejsze niż oczekiwali warunki na rynku węgla.

W bazowym scenariuszu zakładają wzrost całorocznej EBITDA do ok. 8,5 mld zł, ale przy założeniu, że obecne warunki makroekonomiczne

utrzymają się do końca roku, prognoza całorocznej EBITDA za 2023 roku wzrosłaby do ok. 11 mld zł.

Tegoroczne wydatki inwestycyjne prognozują na 2,5 mld zł i oczekują 5,0 mld-7,5 mld zł wolnych przepływów pieniężnych, w zależności od przyjętego scenariusza.

Pierwsza dystrybucja raportu, którego autorem jest Łukasz Prokopiuk, nastąpiła 22 marca o godz. 7.30.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik PDF z raportem. (PAP Biznes)

