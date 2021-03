DM BOŚ obniżył wycenę akcji CD Projektu do 231 zł

fot. Postmodern Studio / Shutterstock

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 15 marca, obniżyli wycenę akcji CD Projektu do 231 zł z 461 zł poprzednio, zachowując rekomendację "trzymaj".

Raport wydano przy kursie 229,9 zł.

W raporcie obniżono prognozy wolumenu sprzedaży "Cyberpunka 2077" w 2020 roku do 15,5 mln zł oraz do 20 mln zł w ciągu dwunastu miesięcy od premiery, która miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Prognozy wolumenu sprzedaży na lata 2020-24 zmalały o 31 proc. do 49 mln sztuk (poprzednio 71,1 mln sztuk).

Wśród głównych przyczyn porażki "Cyberpunka 2077" DM BOŚ wymienia: przedwczesne ogłoszenie daty premiery, drastyczne różnice pomiędzy mocą obliczeniową 7-letnich konsol starej generacji a obecnymi PC-etami, dużą liczbę platform startowych oraz problemy komunikacyjne w zespole wynikające z pracy zdalnej.

"W ciągu kilku miesięcy CD Projekt, z najbardziej uwielbianego studia na świecie, stał się najbardziej znienawidzonym. Odzyskanie zaufania graczy i inwestorów będzie wieloletnim procesem, ale nie jest niemożliwe" - napisano w rekomendacji.

W ocenie autora raportu, Tomasza Rodaka, abstrahując od kwestii technicznych, "Cyberpunk 2077" jest pod względem rozgrywki wciągającą i dobrze ocenianą grą. Zdaniem analityka, do końca 2021 roku sprzedaż gry odbuduje się przy wsparciu planowanej jeszcze w marcu tzw. łatki (zbioru poprawek) oraz powrotu gry do sprzedaży w PlayStation Store, jak również wydania bezpłatnych i płatnych dodatków do gry i pojawienia się w IV kw. wersji na konsole najnowszej generacji.

"Pomimo poważnych, lecz przejściowych problemów reputacyjnych CD Projekt dołożył właśnie drugą wielką franszyzę do swojego portfolio, a każda z nich przyciągnęła wielomilionową społeczność graczy, co jest wartością, której nie można lekceważyć" - dodał Rodak.

Analityk prognozuje, że w 2020 roku spółka wypracowała 1,175 mld zł zysku netto. W 2021 roku szacuje wynik na 623,8 mln zł, a w 2022 roku na 1,11 mld zł. W tym roku Rodak założył wypłacenie przez spółkę 2,94 zł dywidendy na akcję, a w przyszłym 1,56 zł.

