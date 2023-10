DM BOŚ obniżył wycenę Grupy Azoty. Nadal rekomenduje "sprzedaj"

Wielton planuje do '27 podwojenie przychodów i zakłada przejęcia Wielton w strategii grupy na lata 2023-2027 zakłada, że przychody ze sprzedaży wzrosną do 1,5 mld euro z 762 mln euro w 2022 roku, a marża EBITDA wzrośnie do ok. 8 proc. - poinformował Wielton w komunikacie.