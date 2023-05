DM BOŚ obniżył rekomendację fundamentalną Unimotu

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 10 maja, obniżyli rekomendację fundamentalną dla Unimotu do "trzymaj" z "kupuj" i rekomendację relatywną do "neutralnie" z "przeważaj" oraz utrzymali cenę docelową na poziomie 130 zł za akcję.

/ Unimot

Rekomendacja została wydana przy cenie akcji Unimotu na poziomie 118,6 zł. W czwartek około godziny 9.40 za papiery spółki płacono 117 zł.

Jak podano w raporcie, rekomendacja została obniżona ze względu na dobre zachowanie akcji spółki z poprzednich miesięcy oraz już relatywnie mały potencjał wzrostu kursu.

"Po pierwsze, widzimy nowe czynniki ryzyka, które mogą negatywnie wpływać na kurs w przyszłych kwartałach (ze względu na rok wyborczy, widzimy ryzyko polityczne przejściowego pogorszenia się marż paliwowych, normalizacja zapasów oleju napędowego w Europie może powodować presję na cracki i na premie paliwowe, począwszy od kwartału trzeciego oczekujemy powrotu zapasów obowiązkowych do normalnych poziomów, co w połączeniu z wydatkami inwestycyjnymi może doprowadzić do skokowego wzrostu długu netto, nawet do poziomu 0,5 miliarda zł)" - napisano w raporcie.

"Po drugie, wydaje się, że wiele pozytywnych czynników zostało już zdyskontowanych (wysoka dywidenda z zysków za rok ubiegły, zakup Lotos Terminale, oczekiwany bardzo dobry pierwszy kwartał tego roku). Po trzecie, lekko korygujemy w dół nasze prognozy dla spółki na ten rok: mimo bardzo udanego pierwszego kwartału, outlook na kolejne kwartały jest mniej optymistyczny niż wcześniej zakładaliśmy" - dodano.

Rekomendacja została opracowana przez DM BOŚ na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Autorem raportu jest Łukasz Prokopiuk.

Pierwsza dystrybucja raportu nastąpiła 11 maja o godz. 7.30.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku znajduje się plik PDF z raportem. (PAP Biznes)

