DM BOŚ obniżył rekomendację Comarchu

fot. Mahod84 / / Shutterstock

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 30 września, obniżyli rekomendację dla Comarchu do "trzymaj" z "kupuj" poprzednio, obniżając cenę docelową akcji spółki do 156,1 zł z 204,7 zł.

Na piątkowym zamknięciu kurs spółki wyniósł 148 zł.

"Niska wycena (w kategoriach poziomu mnożników przyszłych zysków (obecnie: P/E rzędu małych kilkunastu razy, EV/EBITDA w przedziale 3,4-3,7x)) akcji Comarchu przez rynek nie jest niczym nowym – łatwo wymienić powody takiego stanu rzeczy (poczynając od niższego niż w spółkach porównywalnych zakresu ujawnień przez Spółkę, a kończąc na znacznie niższej od możliwości Spółki dystrybucji dywidend do akcjonariuszy)" - napisano w rekomendacji.

Przeczytaj także Prezes Comarchu nie gryzie się w język. Janusz Filipiak w głośnym wywiadzie krytykuje zarobki bankierów

"Teraz do tych czynników dochodzi, prawdopodobnie, możliwość istotnego spadku zysków spółki w przyszłym roku (utrzymująca się przez dłuższy okres na podwyższonym poziomie presja płacowa, „pro-rotacyjna” struktura zatrudnienia, znaczny wzrost kosztów prądu (Polska + Niemcy), kosztochłonne uruchomienie platformy wszystko.pl). Sprawia to, iż samo „bycie tanim” przestaje nam wystarczać, by wciąż podchodzić pozytywnie względem akcji spółki – obniżamy naszą rekomendację fundamentalną do Trzymaj" - dodano.

Autorem rekomendacji DM BOŚ jest Sobiesław Pająk. Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji nastąpiło 30 września 2022 r. o godzinie 19.30.

Depesza PAP jest skrótem raportu DM BOŚ. W załączniku do depeszy znajduje się plik PDF z wymaganymi prawem informacjami DM BOŚ. (PAP Biznes)

seb/ asa/