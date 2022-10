DM BOŚ obniża wycenę akcji BioMaximy

/ Biomaxima

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 2 października obniżyli wycenę akcji BioMaximy do 33,9 z 37,6 zł wcześniej.

W poniedziałek na otwarciu giełdy kurs akcji BioMaximy wyniósł 24,9 zł.

"BioMaxima pokazała niższe od naszych oczekiwań, ale nadal przyzwoite wyniki za II kw. 2022. Sprzedaż/ EBITDA/ EBIT/ zysk netto wyniosły odpowiednio 23,9/ 4,1/ 3,6/ 3,4 mln zł. Mimo tego, że wyniki II kw. 2022 są o 15-25 proc. niższe od naszych oczekiwań (w zależności od pozycji rachunku wyniku), to zostały poprawione o 62/ 245/ 332/ 438 proc. rdr." - napisano.

"Na naszą wycenę pozytywnie wpływa przesunięcie wyceny w czasie oraz zmniejszona liczba akcji na skutek zrealizowanego programu skupu akcji własnych. Negatywny wpływ ma natomiast silny wzrost stopy wolnej od ryzyka (do ponad 7 proc.), wzrost premii za ryzyko dla polskiego rynku akcji (do 7 proc.) ze względu na eskalację konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz spadek notowań spółek z grupy porównawczej. W rezultacie nasza wycena akcji BioMaximy będąca średnią wyceny DCF oraz wyceny porównawczej zostaje obniżona do 33,90 zł" - dodano.

Depesza jest skrótem raportu DM BOŚ, który powstał na zlecenie GPW w ramach giełdowego programu wspierania pokrycia analitycznego. Autorami raportu są Sylwia Jaśkiewicz i Mikołaj Stępień.

Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 2 października o godzinie 8.26. W załączniku znajduje się pełna wersja raportu wraz z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

