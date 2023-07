DM BDM rekomenduje "kupuj" Neukę; cena docelowa znacznie powyżej obecnej

Analitycy DM BDM, w raporcie z 3 lipca, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Neuca od zalecenia "kupuj" z ceną docelową 939 zł.

Raport wydano przy kursie 764 zł.

"Neuca jest liderem polskiego rynku farmaceutycznego. Razem z firmami Pelion i Farmacol odpowiada za ok. 70 proc. wartości sprzedaży farmaceutyków do aptek, z czego sama Neuca pokrywa ponad 30 proc. Segment hurtu aptecznego jest zarazem najistotniejszym w działalności grupy i odpowiada za ponad 90 proc. przychodów" - napisano w raporcie.

W ocenie analityków, istotnym czynnikiem, który wpłynie w najbliższym czasie na wyniki hurtu aptecznego jest nowelizacja ustawy refundacyjnej, która ma podnieść hurtową marżę na leki refundowane z 5 proc. do 6 proc. Zmiana będzie dotyczyła ok. 30 proc. sprzedaży segmentu, czyli ok. 3 mld zł przychodów.

Wycena DCF opracowana przez DM BDM zakłada wzrost przychodów w każdym segmencie działalności Neuki.

"W hurcie aptecznym, który odpowiada za ponad 90 proc. przychodów grupy oczekujemy wzrostu sprzedaży proporcjonalnie do wzrostu rynku aptecznego w Polsce (w 2023 r. zakładamy 6 proc.). W długim okresie dynamika wzrostu przychodów na poziomie całej grupy w naszym modelu zmierza do 3 proc." - napisano.

Analitycy zakładają, że najszybciej rosnącym segmentem w krótkim i średnim terminie będą badania kliniczne.

"W związku z przejęciem OncoBay spodziewamy się skokowego wzrostu przychodów w 2023 r. o ok. 120 proc., a w 2024 i 2025 r. o 30 proc. rocznie. Zakładamy, że w II-IV kw. 2023 r. przychody nowo przejętej spółki wyniosą ok. 40 mln USD" - dodano.

Autorem raportu, który został udostępniony 3 lipca o godzinie 12:45, jest Anna Tobiasz.

Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. Jest on też dostępny na stronie www.bdm.pl. (PAP Biznes)

