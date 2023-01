DM BDM rekomenduje "akumuluj" Torpol; cena docelowa 22,8 zł

Przychody Asbisu w grudniu spadły o ok. 24 proc. rdr do ok. 303 mln USD

Skonsolidowane przychody Asbisu wyniosły w grudniu 2022 roku ok. 303 mln USD i były o ok. 24 proc. niższe niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Asbis zrealizował na poziomie przychodów podniesioną prognozę finansową na 2022 r.