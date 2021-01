DM BDM podnosi rekomendację CD Projektu do "kupuj"

CD Project

Analitycy DM BDM, w raporcie z 11 stycznia, podnieśli rekomendację dla CD Projektu do "kupuj" z "redukuj", obniżając jednocześnie cenę docelową jednej akcji do 315 zł z 332 zł.

Raport został sporządzony przy cenie rynkowej 239,9 zł, a na piątkowym zamknięciu kurs akcji spółki wynosił 256,2 zł.

"Walory spółki uległy blisko 50 proc. przecenie od grudniowego szczytu. Uważamy, że obecna wycena dyskontuje już większość negatywnych informacji i ryzyk. Nie uwzględnia natomiast prawidłowo sukcesu finansowego, jakim jest Cyberpunk" - ocenili analitcy DM BDM.

"22 grudnia 2020 spółka poinformowała o 13 mln sprzedanych kopii „CP2077” w 10 dni od premiery. Spodziewamy się, że do końca roku liczba ta zwiększy się do 15,6 mln, co pozwoli wypracować 2,8 mld zł przychodów w 2020 roku" - dodali.

Analitycy liczą, że w związku z trwającą „naprawą” gry, sprzedaż na konsole przesunie się na 2021 rok.

"Ponadto w monetyzacji tytułu będzie pomagała budująca się baza nowych konsol (szacujemy, że do końca 2021 roku będzie ich łącznie ok. 31,4 mln, czyli ok. 20 proc. ogółu poprzedniej i aktualnej generacji). Spółka cały czas pracuje nad ulepszoną wersją przeznaczoną na next-geny i spodziewamy się jej wydania w IV kw. 2021 r., co jeszcze bardziej napędzi sprzedaż w tym okresie" - podano w raporcie.

Zdaniem DM BDM, jedyną grą, która będzie mogła rywalizować o podobną rzeszę graczy, jest „Hogwarts Legacy”. Gra została wstępnie zapowiedziana na 2021 rok.

"Dostrzegając jednak problemy z dopracowaniem gry z tak rozbudowanym światem nie spodziewamy się jej wydania wcześniej niż w IV kw. '21 lub I kw. '22" - podano w raporcie.

Autorem rekomendacji, która została udostępniona 11 stycznia o godzinie 08:00, jest Krzysztof Tkocz.

Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. (PAP Biznes)

