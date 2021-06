DM BDM obniżył cenę docelową akcji CD Projekt do 167 zł, a rekomendację do "redukuj"

/ CD Project

Analitycy Domu Maklerskiego BDM w raporcie z 21 czerwca obniżyli cenę docelową akcji CD Projekt do 167 zł z 315 zł poprzednio, a rekomendację do "redukuj" z "kupuj".

W dniu wydania raportu kurs akcji CD Projekt wyniósł 183,9 zł. W piątek na zamknięciu sesji za akcję spółki płacono na GPW 179,72 zł.

W ocenie analityków, wyniki pierwszego pełnego kwartału po długo wyczekiwanej premierze „Cyberpunka 2077” okazały się znacznie gorsze od rynkowych oczekiwań, a w związku z brakiem powrotu gry do PS Store przez większą cześć tego kwartału i dalszym spadkiem zainteresowania produktem - wyniki drugiego kwartału zapowiadają się równie słabo.

Analitycy spodziewają się, że wraz z powrotem jednego z najważniejszych kanałów sprzedaży, wyniki spółki w trzecim kwartale zaczną się powoli odbudowywać, jednak poziomy te wciąż nie uzasadniają obecnej wyceny dewelopera. Autorzy raportu zakładają także przesunięcie wydania trybu multiplayer.

"Jeszcze przed debiutem gry CP2077 słyszeliśmy od spółki zapewnienia o tym, iż powstanie wersja multiplayer do tego tytułu, która będzie osobną grą AAA. (...) W naszej ostatniej rekomendacji prognozowaliśmy debiut tej wersji pod koniec 2022 roku. Aktualnie zakładamy, że w kolejnych latach spółka skupi się na rozwijaniu uniwersalnego silnika/narzędzi, które pozwolą jej znacznie szybciej adaptować swoje produkcje do wersji multiplayer. Ponadto mając na uwadze brak doświadczenia Redów z tak rozbudowanym trybem wieloosobowym, spodziewamy się, że chcąc zminimalizować ryzyko kolejnej nieudanej premiery (pełnej wielu problemów) debiut pełnoprawnej gry multiplayer nastąpi dopiero po wydaniu kolejnej części Wiedźmina. Przesunięcie to ma wpływ na spadek atrakcyjności wskaźników na lata 2021-2023" - napisano w raporcie.

Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. Autorem raportu jest Krzysztof Tkocz. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 21 czerwca o godzinie 8.00.

W załączniku znajduje się pełna wersja raportu wraz z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

doa/