DM BDM obniża cenę docelową Ten Square Games

Analitycy DM BDM, w raporcie z 28 czerwca, obniżyli cenę docelową akcji Ten Square Games do 104 zł ze 126 zł poprzednio. Nadal rekomendują "kupuj".

Raport wydano przy kursie 81,8 zł.

"W zaktualizowanej na początku maja’23 strategii, spółka stawia na pierwszym miejscu poprawę wyników flagowych projektów. Liczymy, że w związku ze zmianą priorytetów, +pracą u podstaw+, jak i ulepszeniem systemów live-ops, kolejne miesiące przyniosą poprawę przychodów gier +FC+ i +HC+" - napisano w raporcie.

Ponadto, w konsekwencji ostatnich zwolnień grupowych analitycy oczekują poprawy generowanego przez spółkę FCF.

W ocenie DM BDM planowane stworzenie kolejnej części z serii „Fishing Clash” jest ważne w kontekście szacowania przyszłości spółki.

Jak wskazano, pierwsza część gry "Fishing Clash” zdołała dotrzeć do ok. 140 mln graczy, co daje duże możliwości do ponownego zmonetyzowania tej ogromnej bazy graczy.

"Pod koniec 2022 r. wyobraźnię inwestorów rozbudziła nowa gra +Wings of Heroes+, której skalowanie pomogło z miesiąca na miesiąc dynamicznie poprawiać monetyzację. Jednakże w związku z brakiem +głębi+ gry, efekt prowadzonych kampanii marketingowych nie był długotrwały, stąd przy obniżaniu budżetów reklamowych od lutego’23 monetyzacja WoH zaczęła topnieć. W naszym modelu zakładamy, że po wprowadzeniu zmian oraz przeskalowaniu tytułu, będzie on w stanie zwiększyć swoje miesięczne przychody do poziomu ok. 6,6 mln zł (3x więcej vs styczeń’23)" - czytamy w raporcie.

