"DGP": zaciskanie pasa na pacjentach. Będzie mniej pieniędzy na skrócenie kolejek i nowe leki

Będzie mniej pieniędzy na skrócenie kolejek, nowe leki czy nowe rodzaje leczenia. Powód? Na barki NFZ zostaną zrzucone zadania, które do tej pory finansował budżet państwa – informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna”.

Redakcja podaje, że może chodzić o ok. 7 mld zł (a być może kilkanaście miliardów), które wydawało do tej pory Ministerstwo Zdrowia z pieniędzy budżetowych. Teraz – jak wskazuje „DGP” – te zadania ma przejąć NFZ, nie otrzymując jednak na to dodatkowych pieniędzy. Chodzi o częściowe finansowanie szczepień (obowiązkowych, czy na COVID-19), ale też leczenia hemofilii, HIV/ AIDS, ratownictwa medycznego oraz leków dla seniorów. Do tej pory szły na to środki z osobnego źródła, czyli z budżetu państwa. Teraz koszty te ma przejąć NFZ zasilany ze składek.

"Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na pytania »DGP« wyjaśnia, że taki ruch zwiększy przejrzystość wydatków i poprawi koordynację, gdyż fundusze będą zarządzane przez jedną instytucję. Jednak przyznaje, że nowych pieniędzy dla NFZ nie będzie” – informuje gazeta. (PAP)

