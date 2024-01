Czytnik Kindle i inne nagrody od Citi Handlowego za kartę kredytową. Czy warto?

W promocji „Zaczytaj się z Kindle i Kartą Kredytową Citibank” Citi Handlowy oferuje nowym klientom nagrody o wartości 700 zł, w tym czytnik e-booków firmy Kindle. Elementem oferty jest również zwolnienie z opłaty za kartę przyznawane na 12 miesięcy.

fot. A. Aleksandravicius / / Shutterstock

Citi Handlowy od lat aktywnie promuje swoje produkty bankowe. Nie inaczej jest z kartą kredytową Citi Simplicty, której często towarzyszą specjalne promocje. Nagrody rzeczowe, premie pieniężne czy vouchery – to najczęściej oferowane przez bank "gratisy". Tym razem w ramach ofert banku można otrzymać aż cztery bonusy. Czy warto? Prześwietlam wszystkie zapisy promocji „Zaczytaj się z Kindle i Kartą Kredytową Citibank”.

Ile można zyskać na promocji?

Tym razem bank oferuje w promocji cztery nagrody. Są to:

Czytnik e-booków Kindle 11 Black o wartości 600 zł,

4000 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile , które można zamienić na 6-miesięczny dostęp do Empik Go, voucher o wartości 50 zł lub dowolną nagrodę z katalogu,

, które można zamienić na voucher o wartości 50 zł lub dowolną nagrodę z katalogu, Zwolnienie z opłaty rocznej za wydanie i obsługę karty na 12 miesięcy.

Warunki otrzymania poszczególnych nagród są dokładnie opisane w regulaminie. Najważniejsze informacje znajdziecie w dalszej części artykułu.

Jakie są warunki promocji?

Status klienta: Podstawa każdej promocji i miejsce, od którego trzeba zacząć, to sprawdzenie, czy spełnia się warunek posiadania statusu nowego klienta. Jeśli nigdy nie byłeś klientem Citi Handlowego, to nie musisz się przejmować tym zapisem – istotny on jest dla tych, którzy już kiedyś korzystali z oferty kart kredytowych banku.

I tak, z oferty nie skorzystają ci, którzy od 1 kwietnia 2023 r. posiadali w Citi Handlowym główną kartę kredytową. Bank wyłącza również możliwość włączenia się do promocji osób, które mają status dewizowy nierezydenta oraz tych, którzy są obywatelami lub rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Z oferty mogą skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które osiągają dochód netto w wysokości min. 1200 zł i są zatrudnione w obecnej firmie na nie krócej niż 3 miesiące. Prowadzący działalność gospodarczą mogą włączyć się do promocji, o ile prowadzą ją min. 2 lata i osiągają dochód netto nie niższy niż 2500 zł. Wniosek o kartę złożycie pod TYM LINKIEM.

Kolejne punkty z regulaminu dotyczące już konkretnych nagród zebrałam w tabeli poniżej.

Promocja „Zaczytaj się z Kindle i Kartą Kredytową Citibank” w Citi Handlowym – warunki regulaminu Nagroda Warunki Termin wykonania Zwolnienie z opłaty rocznej na 12 miesięcy Złożenie wniosku o wydanie karty kredytowej Citi Simplicity (pod tym LINKIEM),

Zawarcie umowy o kartę i aktywacja karty w aplikacji Citi Mobile,

Wyrażenie zgody na ujawnienie tajemnicy bankowej firmie dostarczającej nagrodę w celu jej dostarczenia,

W terminie 10 dni od złożenia wniosku dostarczenie dokumentu dochodowego Do 22 marca 2024 r. lub wyczerpania puli 250 dostępnych umów w promocji Czytnik e-booków Kindle 11 Black Spełnienie warunków powyżej (wymienionych przy zwolnieniu z opłaty),

Przystąpienie do Programu Bezcenne Chwile i dokonanie rejestracji w tym programie Do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę Dokonanie w dwóch miesiącach płatności kartą na kwotę min. 1000 zł łącznie w każdym z nich Do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia zawarciu umowy o kartę 4000 punktów Mastercard Bezcenne chwile (pierwsza pula) Spełnienie warunków powyżej (wymienionych przy zwolnieniu z opłaty i nagrody w postaci czytnika Kindle)

Dokonanie min. 5 transakcji kartą na kwotę min. 100 zł łącznie W czwartym miesiącu kalendarzowym licząc od dnia zawarcia umowy o kartę 4000 punktów Mastercard Bezcenne chwile (druga pula) Spełnienie warunków powyżej (wymienionych przy zwolnieniu z opłaty, nagrody w postaci czytnika Kindle i pierwszej puli punktów)

Dokonanie min. 5 transakcji kartą na kwotę min. 100 zł łącznie w każdym z wymienionych obok miesięcy W piątym, szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym, dziesiątym, jedenastym i dwunastym miesiącu kalendarzowym licząc od dnia zawarcia umowy o kartę Źródło: Regulamin promocji „Zaczytaj się z Kindle i Kartą Kredytową Citibank” w Citi Handlowym

Nagrody zostaną przyznane wyłącznie, jeśli karta będzie aktywna w momencie ich przekazania.

Ile kosztuje karta Citi Simplicity?

Klienci, którzy spełnią kilka podstawowych warunków promocji, otrzymają zwolnienie z opłaty rocznej na 12 miesięcy. Oznacza to, że przez pierwszy rok nie trzeba przejmować się warunkami zwalniającymi z tego obciążenia. Bez względu na to, czy uda się spełnić warunki promocji, czy nie, bank nie doliczy opłat za obsługę.

Po upływie okresu promocyjnego zostanie zastosowana stawka z obowiązującego wówczas cennika. Obecnie jest to 12 zł miesięcznie. Warunek zwalniający z tej opłaty to wykonanie w danym miesiącu transakcji kartą na min. 1000 zł w danym miesiącu. Trzeba pamiętać o tym warunku, jeśli nie chcemy co miesiąc „być lżejsi” o 12 zł.

O tym nie zapomnij

Oferta jest atrakcyjna, o ile wiemy jak obchodzić się z kartą kredytową z korzyścią dla naszego portfela. Nie bez powodu karta kredytowa jest nazywa darmowym lub tanim kredytem. Możemy bowiem korzystać z pieniędzy banku bez żadnych opłat, jeśli pamiętamy o złotej zasadzie – spłacenia wykorzystanego limitu w określonym przez bank terminie bezodsetkowym. Najlepiej zatem zrobić to przy możliwie najbliższej okazji np. po wpływie wypłaty. W przypadku Citi Handlowego okres bezodsetkowy czyli inaczej grace period wynosi do 56 dni.

Brak spłaty w podanym terminie rodzi konieczność spłaty narosłych od zadłużenia odsetek. Łatwo wyobrazić sobie sytuację, co się może stać, jeśli korzystamy z tego produktu nieodpowiedzialnie. Cierpią na tym nie tylko nasze finanse, ale i historia kredytowa. Dobrze zorganizowane osoby mogą z kolei dzięki karcie kredytowej pozytywnie wpłynąć na swoją zdolność kredytową.

Co jeszcze oferuje Citi Handlowy?

Regulamin promocji „Zaczytaj się z Kindle i Kartą Kredytową Citibank” nie wymusza na klientach korzystania z karty po okresie promocyjnym. Ci, którzy zdecydują się zostać z bankiem i włączyć Citi Simplicity do codziennego zarządzania budżetem, mogą korzystać z następujących korzyści:

Rabaty u ponad 300 partnerów,

Program Mastercard Bezcenne Chwile,

Raty w Karcie, czyli rozłożenie zakupów na kwotę wyższą niż 100 zł na raty na korzystnych cenowo warunkach,

Płatności zbliżeniowe (Apple Pay, Google Pay),

Quick Cash, tj Przelew na raty, czyli „przekazanie” części limitu na karcie na pożyczkę gotówkową ze spłatą w ratach (maksymalnie 60 rat).

"Prześwietlamy promocje" to autorska seria artykułów, w której redaktorzy Bankier.pl podpowiadają, jak zarabiać na kontach bankowych. Analizujemy najnowsze oferty, wyjaśniamy kruczki i podpowiadamy, jak najłatwiej sięgnąć po nagrodę.

