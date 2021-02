Czytam, oglądam, polecam. Sylwia Chada, szefowa TikTok na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią

"Czytam, oglądam, polecam" to publikowane u progu weekendów artykuły, w których goście redakcji Bankier.pl dzielą się swoimi kulturalno-ekonomicznymi rekomendacjami. Sprawdźcie, po jakie tytuły sięgają w wolnym czasie ci, których nazwiska znamy ze świata finansów, biznesu i nauki.

W nowym roku wracamy do lubianej serii, w której goście redakcji Bankier.pl dzielą się swoimi inspiracjami książkowymi, filmowymi czy podcastowymi. Dzisiaj tytuły, po które sięga, podsuwa Sylwia Chada, general director TikTok na Polskę i region CEE.

#1 Książka „Ego to Twój wróg”

Autor: Ryan Holiday

Historia zna wielu wybitnych ludzi, którzy po osiągnięciu sukcesu, zaślepieni sławą i bogactwem, popadali w obsesję na swoim punkcie, tracili swą świetność i ostatecznie upadali. Autor daje do myślenia. Zachęca do konfrontacji z samym sobą i zmierzenia się z tym, czego nie chcemy dostrzec. Chociaż może sama forma przekazu nie jest idealna i styl pisania dość osobliwy, to zdecydowanie polecam, choćby po to, by sobie uświadomić sobie zmienność losu, i konieczność ciągłego powściągania swego zachwytu nad sobą.

#2 Książka „Siła spokoju. Droga miłującego wojownika”

Autor: Dan Millman

Wspaniała, pozytywna książka z nutką magii. Napisana jest w naprawdę lekki i przyjemny sposób, jednocześnie mówi o sprawach tak głębokich i znaczących. Pozwala odkryć w sobie coś więcej, niż to co dostrzegalne na pierwszy rzut oka. Niesamowita historia pokazująca drogę do zrozumienia samego siebie i otaczającego nas świata. Już od pierwszych stron rozpoczyna się wciągająca podróż do naszego wnętrza, opowieść o porażkach, bólu i dystansie do przyszłości, jak i przeszłości. O wykuwaniu prawdziwego wojownika, dla którego popełniony błąd jest surową lekcją, a nie porażką, bo jak mawia Sokrates, "lepiej jest popełnić błąd całym swoim jestestwem, aniżeli starannie unikać błędów z drżącym sercem".

#3 Książka „Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy”

Autor: Nassim Nicholas

We współczesnym zarządzaniu zmianą oprócz pojęcia “Czarnych Łabędzi” pojawiło się kolejne pojęcie – antykruchość. Wiele trafnych i trafiających do mnie spostrzeżeń, które pomagają nabrać dystansu do świata. Kilka kwestii wywołuje u mnie dyskomfort, a z częścią nie do końca się zgadzam. Autor prezentuje swoje krytyczne spojrzenie z perspektywy człowieka doświadczonego przez życie. Mnie nie charakteryzuje tak daleko idąca wiara w swoje przekonania. Książka na pewno warta polecenia. Warto pamiętać o jednym – myśleć samodzielnie i mieć zdrowy dystans do siebie przede wszystkim.

#4 Książka „The Culture Map, czyli o skutecznej komunikacji”

Autor: Erin Meyer

To powinna być pozycja obowiązkowa dla każdej osoby, która pracuje w międzynarodowym środowisku. Dla mnie osobiście ta książka uwidoczniła bardzo wyraźnie przyczyny błędów w wzajemnej percepcji i był to moment, w którym nagle zrozumiałam powody zaistniałych problemów.

Erin Meyer w oparciu o swoje długoletnie doświadczenia doszła do wniosku, że różnice kulturowe można sprowadzić do odpowiednich skal w następujących obszarach:

Komunikacja (bezpośrednia – ukryta)

Ocenianie (bezpośredni feedback negatywny – ukryty feedback negatywny)

Przekonywanie (dedukcyjnie – indukcyjnie)

Przywództwo (egalitarne – hierarchiczne)

Podejmowanie decyzji (współpraca – nakazowe)

Zaufanie (zadania – relacje)

Konfrontowanie (bezpośrednie – unikanie)

Planowanie (ustrukturyzowane – elastyczne)

#5 Podcast „Chasing Excellence with Ben Bergeron”

Autor: Ben Bergeron

Trener CrossFit Ben Bergeron pomagał budować najsprawniejszych sportowców na świecie. Wierzy, że wielkość nie jest dla elitarnej garstki, a zwycięstwo jest wynikiem, a nie celem, i że to charakter, a nie talent, czyni prawdziwego mistrza. Jego potężna filozofia może pomóc każdemu w osiągnięciu doskonałości we wszystkich aspektach życia.

Sposób myślenia i metodologia, które doprowadziły do wykreowania jednych z największych sportowców w najbardziej wyczerpującym sporcie na świecie, mogą działać równie dobrze dla golfistów, prawników, artystów, przedsiębiorców - każdego, kto jest gotów całkowicie zaangażować się w bycie lepszym niż najlepsi.

