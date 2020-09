Czytam, oglądam, polecam. Monika Rudnicka, szefowa Otodom.pl

"Czytam, oglądam, polecam" to publikowane u progu weekendów artykuły, w których goście redakcji Bankier.pl dzielą się swoimi kulturalno-ekonomicznymi rekomendacjami. Sprawdźcie, po jakie tytuły sięgają w wolnym czasie ci, których nazwiska znamy ze świata finansów, biznesu i nauki.

Gościem redakcji Bankier.pl jest dzisiaj Monika Rudnicka, General Manager Real Estate Europe w OLX Group i zarazem General Manager Otodom. W rekomendacjach dominują pozycje książkowe, ale są też filmy, w tym jedna głośna nowość Netfliksa.

#1 Książka "Zachowania niepoprawne"

"Zachowania niepoprawne" (tyt. oryg. "Misbehaving") Richarda H. Thalera, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2017, to totalne odkrycie w zakresie ekonomii, choć… jeśli poobserwujemy trochę samych siebie – zaskakujące tezy autora przestaną dziwić. W dużym skrócie: książka pokazuje, w oparciu o szereg dobrze udokumentowanych eksperymentów, dlaczego ludzie zachowują się irracjonalnie. A na pewno niezgodnie z matematyczną logiką. Wciągnęła mnie jak dobra powieść! Dodatkowym zaskoczeniem jest dla mnie przyjaźń autora ze słynnym psychologiem Danielem Kahnemanem.

Świetna książka dla fanów psychologii i ekonomii, ale i dla strategów. Bo wiara, że świat jest racjonalny, to po prostu utopia. Ekonomia behawioralna to nowy popularny “buzzword”. Warto być na bieżąco.

#2 Książka "Szczęście - Poradnik dla pesymistów"

Bardzo niefortunny tytuł wybrał wydawca jako tłumaczenie “The Antidote: Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking”. Autor (Oliver Burkeman) w sposób lekki, z sarkastycznym poczuciem humoru, zabiera nas w podróż po wielu nurtach filozofii (chociażby stoickiej), ale też wielu religiach. Szuka odpowiedzi na kluczowe pytanie: “jak być szczęśliwym?”. I tu, wracając do oryginalnego tytułu, książka jest przyjemnym oddechem od popularnego “myślenia pozytywnego”. Obejmuje z czułością wszystkie nasze emocje i racjonalnie uzasadnia, dlaczego całe spektrum emocji i różnych wariantów myślenia jest nam po prostu ewolucyjnie potrzebne.

Polecam każdemu, kto chce uporządkować swoją wiedzę ogólną na ten temat i mieć jasność, które kierunki warto drążyć dalej.

#3 Książka "Ikigai. Japoński sekret długiego i szczęśliwego życia"

Któż z nas nie marzy, żeby żyć 100 lat? Jak pokazują statystyki, to wcale nie takie proste. Autorzy tej książki (Hector Garcia i Frances Miralles) wybrali się na japońską wyspę Okinawa, która ma najwyższy odsetek najstarszych ludzi na świecie. Celem wyprawy było poznanie sekretu długowieczności. Na miejscu odkryli Ikigai. Po japońsku słowo to oznacza “powód do życia”.

Jak wiadomo, Japończycy tak naprawdę nigdy nie idą na emeryturę. I właśnie ze swojej ciągłej zajętości, krzątania się i etosu pracy uczynili silnik długowieczności. Do tego biała herbata, dieta bogata w ryby, silne więzy społeczne i... algorytm na “setkę” gotowy! Pogodny hołd dla skromności i pracowitości.

#4 Książki "Jak lepiej myśleć" / "Jak mniej myśleć"

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ukazały się trzy książki Christel Petitcollin o podobnych tytułach. Chociaż o ich popularności świadczy to, że świecą na top 10 Empiku od samej premiery, mimo wszystko wspomnę też o nich, bo są pozycjami ważnymi. Obserwuję wśród znajomych, że jeśli ktoś jest z grupy osób “nadmentalnych”, ciągle procesujących, książki te go absolutnie pochłaniają, jeśli z grupy “normalnej” – raczej ciężko mu przebrnąć choćby do połowy. Jeśli czujesz, że czasami odstajesz, jeśli ciągle kminisz i analizujesz, jeśli zamiast small talków wolisz krótkie rozmowy o sztucznej inteligencji, fizyce kwantowej lub aspektach moralnych eksperymentów genetycznych, to warto żebyś zajrzał/zajrzała do tych książek.

/ Empik

Nie dają zbyt wielu recept, jak sobie radzić ze swoim wiecznie głodnym mózgiem, ale przynajmniej dają poczucie, że nie jesteś na świecie sam/sama.

#5 Książka "The Culture map"

Pracując w wielonarodowych środowiskach, wielokrotnie łapię się na niezrozumieniu zachowań, które traktuję jako nielogiczne, zbyt mało otwarte lub zahaczające o zwykłą stratę czasu. Wszystkim, którzy znają to z autopsji, polecam tę pozycję. Liczba momentów “Aha!” w tej książce się nie kończy. Amerykanie, którzy negatywny feedback zawsze poprzedzają trzema pozytywnymi aspektami, kochający hierarchię Rosjanie, których szef – choćby najgorszy – ma zawsze rację, czy budujący długie prezentacje Niemcy, którzy przed prezentacją wniosków muszą przedstawić długą drogę do nich...

Można się łatwo pogubić, bo to istna wieża Babel zachowań biznesowych. Znajomość zawartych w tej książce podstawowych zasad na pewno ułatwi manewry przy przekraczaniu kulturowej granicy. Tytuł: "The Culture Map", autor: Meyer Erin.

#6 Książka "Powerful"

Autorka, Patty McCord, przez kilkanaście lat była odpowiedzialna za zarządzanie talentami w Netfliksie. W rezultacie współtworzyła wyjątkową kulturę organizacyjną, która przekłada się na wybitne wyniki firmy. Najbardziej znane zasady Patty są niby proste, ale tak naprawdę ultratrudne do wdrożenia. Wszystko zaczyna się od zatrudniania najlepszych ludzi. Ale oni potrzebują przezroczystości, mocnych liderów i wielkich wyzwań. Jak mówi Patty, ludzie opuszczają wcale nie organizację, ale liderów. A głównym zadaniem lidera jest przede wszystkim budowanie najlepszych zespołów.

Książka pełna jest fantastycznych wskazówek, nie tylko dla szefów HR, ale dla wszystkich, którzy sprawują funkcję zarządcze w dowolnej organizacji. Mnie w szczególności utkwił w głowie fakt, że Netflix w pewnym momencie postanowił dać pracownikom pełną wolność w braniu urlopów. Są oni rozliczani z realizacji zadań, a nie liczby dni spędzonych w biurze. Rewolucyjne podejście wymagające rzadko spotykanej kultury pracy. Takiej wszystkim życzę.

#7 Film "The Dawn Wall"

Dokument Josha Lowella i Petera Mortimera to idealny pomysł na jesienne wieczory, zdecydowanie nie tylko dla fanów wspinaczki! To doskonale zbudowany dokument, który ogląda się jak dobrą sensację. Historię wejścia dwóch przyjaciół na skałę El Capitan w parku Yosemite oglądamy jednym tchem, nie da się robić przerw na herbatę. To w mojej opinii historia przede wszystkim o wytrwałości, cierpliwości i niesamowitym życiowym “zacięciu”. Żywa manifestacja hasła “Impossible is nothing”.

Film bardzo motywujący, dający dużo siły i energii do walki z przeciwnościami. Zdecydowanie polecam obejrzeć przed dużym wyzwaniem.

#8 Film: Na wiarę. “Egzorcysta” Williama Friedkina

Dokument może nieoczywisty, ale zdecydowanie warty obejrzenia. Wielu pewnie kojarzy film “Ezgorycsta”, a część pewnie wie, że jego reżyser dostał również Oscara za “Francuskiego łącznika”. Po obejrzeniu tego dokumentu ciężko mieć wątpliwości dlaczego. Film oparty jest o dramatycznie zbudowany wywiad z twórcą “Egzorcysty”, który w sposób absolutnie wciągający opowiada o procesie twórczym filmu. Osobie niezwiązanej z branżą filmową ciężko jest sobie wyobrazić, jak zawiły to proces, ile decyzji jest do podjęcia i ile przypadków, które mogą być też zrządzeniem losu lub siły wyższej (tu komentarz reżysera) wpływa na efekt końcowy. Na uwagę zasługują ujmujące, malownicze opisy sztuki zdjęciowej inspirowanej znanymi obrazami Rembrandta czy Moneta. Niesamowita jest też opowieść o tym, dlaczego w jednej ze scen zamiast dramatycznej muzyki poważnej słyszymy Mike’a Oldfielda.

William jest piewcą dobrze zaplanowanej spontaniczności, który nie lubi dubli i stawia na naturalność. Jednocześnie stosowane przez niego sposoby wydobywania z aktorów emocji w obecnych czasach mogłyby się skończyć procesem. W całości - wielka filmowa uczta. Tak dobra, że nie potrzeba już kolacji.

#9 Film "The Social Dilemma"

Świeżynka na Netfliksie. Dokument, który trzeba zobaczyć. W całości poświęcony zagadnieniom etycznym mediów społecznościowych, a opowiedziany przez nikogo innego jak byłych włodarzy Facebooka, Instagrama, Twittera czy Google. Film ważny i dla odbiorców mediów (którzy w filmie są określani jako towar, którym się handluje) i dla twórców, pracowników spółek oraz właścicieli platform internetowych.

Mocny, dobitny, myślę, że na zawsze zmieniający perspektywę. Czy będzie rewolucyjny? Pewnie nie, ale mam nadzieję, że zapoczątkuje wyraźny nowy kierunek jeszcze bardziej odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

#10 Książka "Miasto szczęśliwe"

Moją listę poleceń zamykam książką z mojej branży - czyli nieruchomości. To pozycja, która absolutnie mnie wciągnęła. Połączenie psychologii, socjologii, urbanistyki i architektury. Znajdziemy tu wiele wyników badań społecznych pokazujących, jak bardzo otoczenie wpływa na szczeście człowieka. Jak drobne zmiany w miejscu, w którym mieszkamy, wpływają na poziom zadowolenia z życia. Zdradzając nieco szczegółów: wygląda na to, że, do szczęścia potrzebujemy roślin, widoków na krajobraz, kilku dobrych sąsiadów (ale niezbyt wielu), mało ostrych kantów, jak najmniej minut w korkach, wcale nie tak dużo metrów kwadratowych, miast dla ludzi, a nie samochodów, no i… rowerów. To oczywiście wszystko z przymrużeniem oka, chociaż opis dnia burmistrza Bogoty Penalosa chwyta za serce, a stara maksyma, że “pieniądze szczęścia nie dają” w książce Charlesa Montgomery'ego dźwięczy jakby na nowo.

