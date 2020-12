Czytam, oglądam, polecam. Marcin Gruszka, PR product manager Allegro

Bankier.pl

"Czytam, oglądam, polecam" to publikowane u progu weekendów artykuły, w których goście redakcji Bankier.pl dzielą się swoimi kulturalno-ekonomicznymi rekomendacjami. Sprawdźcie, po jakie tytuły sięgają w wolnym czasie ci, których nazwiska znamy ze świata finansów, biznesu i nauki.

Po ostatnim przedświątecznym odcinku specjalnym "Książka na prezent? 50 tytułów, które polecili nam ludzie biznesu i nauki" wracamy do tradycyjnego wydania "Czytam, oglądam, polecam".

W tym tygodniu zaproszenie do naszego projektu przyjął Marcin Gruszka, PR product manager w Allegro, dawniej twarz marki Play. Szczerze opowiada, po jakie tytuły sięga - tak z myślą o pracy, jak i zupełnie poza nią. Obok książek proponuje też podcasty i produkcje filmowe - mamy nadzieję, że wśród propozycji znajdziecie też inspiracje dla siebie.

#1 Książka "The Umami Strategy: Stand Out by Mixing Business with Experience Design"

Autor: Aga Szóstek

Zacznę od książki, która moim zdaniem będzie naszym eksportowym hitem. Mowa o "The Umami Strategy: Stand Out by Mixing Business with Experience Design" autorstwa Agnieszki, z którą miałem okazję robić dobre rzeczy u jednego operatora kilka lat temu. To fantastyczna książka o tym, jak ważne jest doświadczenie klienta. Pamiętajcie, że Wasi klienci prawdopodobnie kupią od Was doświadczenia, a nie usługi czy towary. To, że Agnieszka nie wykłada jeszcze na dobrym amerykańskim uniwersytecie, to tylko sytuacja przejściowa.

Teraz Was zaskoczę, bo polecę dwie książki/komiksy, które kupiłem pod choinkę swojej 11-letniej córce, ale sam nie mogę się doczekać rozpakowania prezentów.

#2 Książki "Sapiens. Opowieść graficzna" | "Róża, a co chcesz wiedzieć? Komiks edukacyjny o technologiach dla dzieci"

Autor (odpowiednio): Noah Yuval Harari | Artur Kurasiński, Nikola Kucharska, Radosław Kulesza, Sebastian Langa, Dawid Leśniakiewicz, Piotr Pełka, Giganci Programowania

Oryginał pierwszej pozycji znacie chyba wszyscy. Doskonałe recenzje i wielka ochota na wspólne czytanie przy choince. Tak powinny wyglądać lekcje historii. Próbowałem z córką oglądać głośny ostatnio "The Social Dillema". Ziewnęła i włączyła TikToka, dlatego kupiłem jej komiks "Róża, a co chcesz wiedzieć? Komiks edukacyjny o technologiach dla dzieci".

Znam doskonale autora Artura Kurasińskiego i wiem, że pisał tę książkę dla swojej córki. Świetne ilustracje i skomplikowane zagadnienia odkodowane, dosłownie, w ciekawy sposób dla małolaty. Go girl!

#3 Książka "Przyczepne historie"

Autor: Chip Heath, Dan Heath

Generalnie mam problem z książkami o PR, nie lubię akademickich podręcznikowych potworków, które niczego nie wnoszą do mojego warsztatu. Od czasu do czasu wpada mi w ręce książka, która nie robi być może efektu wow, ale jest solidnym tuningiem. Tak jest w przypadku "Przyczepnych historii", które jak zwykle lepiej brzmią w oryginalne: "Made to stick".

My, PR-owcy, ciągle opowiadamy jakieś historie, czasami wychodzi nam to lepiej, czasem gorzej. Ta książka w ciekawy sposób pomaga zwiększyć efektywność naszego storytellingu na tyle, żeby nasza historia gdzieś została, gdzieś się przykleiła, czy - jak to się mówi, a czego nie znoszę - zażarła. Prowadzę zajęcia ze studentami MBA na temat PR-u i wpiszę im tę pozycję jako lekturę obowiązkową.

#4 Podcast "Technologicznie"

Z uwagi na brak czasu mniej czytam, raczej słucham audiobooków i bardzo dużo podcastów. Chciałbym zachęcić was do nowego podcastowego projektu ludzi, których bardzo cenię, szanuję i lubię, czyli Jarka Kuźniara i Bartka Pucka.

Mowa o podcaście "Technologicznie", który właśnie wystartował na wszystkich dobrych platformach. Jarka nie trzeba nikomu przedstawiać, a Bartek po godzinach wydaje najlepszy newsletter w Polsce o e-commerce. Płatny, ale to najlepiej wydawane przeze mnie co miesiąc pieniądze na subskrypcję. Polecam bardzo wszystkim, którzy szukają mocnego networkingu i chcą się rozwijać.

#5 Podcast "TechLove"

Przy okazji polecę podcast mniej perfekcyjny i nagrywany bez studia, ale przepełniony miłością do technologii - czyli TechLove, gdzie Dagmara i Norbert rozmawiają o technologiach tak normalnie, spontanicznie, jak kolega z koleżanką w korporacyjnej kuchni. Na przykład: czy Elon Musk naprawdę wylądował w Warszawie, a jeżeli tak, to dlaczego? Zawsze sporo nowinek, komentarzy i żartów. Moim zdaniem - najbardziej lifestyle'owy podcast technologiczny.

Jezu, jak ja tęsknię za takimi rozmowami.

#6 Film "The Banker"

Co obejrzeć? My, Europejczycy, nie do końca rozumiemy, o co tak naprawdę chodzi z Black Lives Matter, przecież z naszej perspektywy nie ma już rasizmu na ulicach. Przeciwko czemu protestują ci ludzie? Temat jest o wiele bardziej złożony, wręcz genetyczny i dopóki tam nie pomieszkamy kilka lat, nie zrozumiemy tego, ale możemy na przykład obejrzeć "The Banker" na Apple TV.

Kredyt, niby nic wielkiego, pod warunkiem, że masz odpowiedni kolor skóry. Były momenty, że się śmiałem, ale to poważny film. Film polecił mi Stefan Batory, który na co dzień tworzy unicorna w Palo Alto w Kalifornii.

#7 Serial "Years and Years"

Jestem zdecydowanie team HBO, nawet jeżeli różnie to bywa z tym doświadczeniem. Polecam gorąco serial "Years and Years", prosty film o skomplikowanej przyszłości. To film o tym, jak technologie zmieniają nasze życie. Nie ma w nim morderczych robotów, ale momentami bywa strasznie. Zobaczcie koniecznie i do końca.

#8 Serial "Normalni ludzie"

Ten serial mnie uspokaja i pozwala zapomnieć o tempie, w którym żyję i pracuję. To jak wyjazd na prowincję, gdzie nie ma pośpiechu, a jest bardzo skomplikowana miłość młodych ludzi.

To nie jest żadne banalne lovestory tylko serial... piękny, magiczny, toksyczny. Wiem, brzmi nieco banalnie, ale zobaczcie sami albo przeczytajcie książkę, na podstawie której powstał ten brytyjski serial.

#9 Serial "Gambit Królowej"

...a gdybyście chcieli zrozumieć, dlaczego na Allegro szachy sprzedają się kilkanaście razy lepiej niż rok temu, zobaczcie "Gambit Królowej" - kobiety rządzą! Zawsze fascynowały mnie szachy, trochę jak matematyka. Problem w tym, że przy okazji onieśmielały moją humanistyczną osobowość. Czy partia szachów może wyzwolić emocje podobne do tych sportowych? Tak!

Polecam grę aktorską, zdjęcia, muzykę i klimat Ameryki lat sześćdziesiątych. Mile spędzicie długi świąteczny wieczór.

***

