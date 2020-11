Czytam, oglądam, polecam. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan

Bankier.pl

"Czytam, oglądam, polecam" to publikowane u progu weekendów artykuły, w których goście redakcji Bankier.pl dzielą się swoimi kulturalno-ekonomicznymi rekomendacjami. Sprawdźcie, po jakie tytuły sięgają w wolnym czasie ci, których nazwiska znamy ze świata finansów, biznesu i nauki.

Gościem redakcji Bankier.pl jest dzisiaj Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, w latach 2016-2019 prezes Work Service SA, wcześniej związany m.in. z Orange Polska SA i Telekomunikacją Polską.

#1 Serial "The Crown"

Nie będę oryginalny, jeśli powiem, że "The Crown" to serial doskonały. I historia, i polityka wraz z jej ciemną stroną, i rodzina królewska ze swoimi tajemnicami. Oglądamy rodzinnie te soczyste dramaty z refleksją, że ciężar korony jest przytłaczający. Wartością takich seriali jest też i to, że co chwila sięgamy do internetu, by sprawdzić te czy inne watki, doczytać historię, porównać serial z rzeczywistością.

#2 Film "The Social Dilemma"

No cóż. Netflix rządzi. "The Social Dilemma" to kolejna warta czasu produkcja. I chociaż od początku widać jak została postawiona teza – to obejrzałem z zaciekawieniem. Każdy jest bowiem w mniejszym lub większym stopniu użytkownikiem social mediów, każdy oddaje im część swojej duszy, by pogrążyć się w otchłani lepszych i gorszych treści (coraz częściej nieprawdziwych).

#3 Książka "Problem trzech ciał", Liu Cixin

Tę książkę Barack Obama zabrał na wakacje, zatem i ja postanowiłem posłuchać (audiobooki w samochodzie są niezastąpione), jaką wizję tworzy w „Problemie trzech ciał” Liu Cixin, zwłaszcza że podobnie jak ja, jest inżynierem. I znów kłania się Netflix - czekam na film, na podstawie trylogii, który wkrótce powinien się pojawić na platformie. Biorąc pod uwagę kreatywność autora - również film może okazać się spektakularny.

#4 Książka "Światło, które zgasło. Jak Zachód zawiódł swoich wyznawców", S. Holmes, I. Krastew

Książka "Światło, które zgasło. Jak zachód zawiódł swoich wyznawców" / wydawnictwo.krytykapolityczna.pl

A bardziej poważnie – Krastew i Holmes „Światło, które zgasło”. Niezwykle trafna i przygnębiająca diagnoza demokracji. Europa po ponad 30 latach od upadku muru berlińskiego i festiwalu Solidarności wciąż jest Wschodnia i Zachodnia – różnice nie zatarły się, ale i tu i tam widać kryzys liberalnej polityki. Polska i Węgry ze swoją ksenofobią i negacją unijnych standardów są w awangardzie tej zmiany. Perspektywa Amerykanina i Bułgara są na pewno odmienne, ale wnioski tożsame.

