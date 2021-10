Czytam, oglądam, polecam. Łukasz Stachowiak, szef Bolta w Polsce

/ Bankier.pl

"Czytam, oglądam, polecam" to publikowane u progu weekendów artykuły, w których goście redakcji Bankier.pl dzielą się swoimi kulturalno-ekonomicznymi rekomendacjami. Sprawdźcie, po jakie tytuły sięgają w wolnym czasie ci, których nazwiska znamy ze świata biznesu i nauki.

Dziś gościem Bankier.pl jest Łukasz Stachowiak, country manager firmy Bolt w Polsce, odpowiadający za rozwój usług europejskiej platformy do zamawiania przejazdów nad Wisłą. W gronie jego dzisiejszych poleceń są nie tylko książki - zresztą sami zobaczcie.

#1 Książka "Lean Startup"

Autor: Eric Ries

Lean Startup jest pierwszą książką, którą polecam osobom zainteresowanym założeniem biznesu albo stworzeniem nowego biznesu przy już istniejącym. Książka ta pomoże nowym przedsiębiorcom zrozumieć jak przez testowanie hipotez, szybko i tanio, można wprowadzić nowy produkt czy usługę, którymi klienci będą faktycznie zainteresowani. Każda osoba, która dołącza do zespołu Operacji Biznesowych w Bolt musi nauczyć się umiejętności szybkiego i taniego testowania hipotez. Każdego tygodnia testujemy szereg nowych hipotez, dostosowując i budując w trybie ciągłym nasze usługi na rynku.

"Lean Startup" w prosty sposób tłumaczy dlaczego warto posługiwać się tym podejściem i jak je wprowadzić w życie.

#2 Metodologia Design Thinking

Światowe Forum Ekonomiczne w jednym z opublikowanych badań wskazuje umiejętność rozwiązywania problemów jako jedną z dziesięciu kluczowych kompetencji, których każdy będzie potrzebował, żeby odnosić sukcesy na rynku pracy w przyszłości. Umiejętność rozwiązywania problemów jest też jedną z kluczowych kompetencji, by stać się przedsiębiorcą i odnosić sukcesy w naszych zespołach Operacji Biznesowych Bolt. Metodologią, która do tej pory okazała się być dla mnie najbardziej praktyczna i najprostsza przy rozwiązywania problemów jest Design Thinking. Design Thinking uczy, jak w prosty i metodyczny sposób, zespołowo przejść od zdefiniowania problemu, przez przeprowadzenie badanie oraz testowanie hipotez do wdrożenia.

Przygodę z Design Thinking polecam zacząć od artykułu Harvard Business Review “Why Design Thinking Works” autorstwa Jeanne Liedtka oraz ukończenia kursu online ze strony ajsmart.com.

#3 GMAT oraz testy SHL

Kolejną z umiejętności, która jest wymieniana w dużej liczbie raportów mówiących o kompetencjach przyszłości, jest analityczne myślenie. Wielokrotnie przekonałem się, że większość decyzji można podjąć szybko, z pomocą prostego kalkulatora, kartki papieru i długopisu. Tego typu podejście wykorzystuje większość przedsiębiorców których znam, odnoszących sukcesy i jest to też podstawą funkcjonowania w dziale operacji biznesowych Bolt.

Pytany o to, jak można usprawniać swoje umiejętności analityczne, niezależnie od etapu czyjejś kariery, zawsze polecam 3 źródła: testy przygotowawcze do egzaminu GMAT Rozumowanie Ilościowe (ang. Quantitative Reasoning), testy numeryczne firmy SHL oraz testy przygotowawcze do procesów rekrutacyjnych w firmach konsultingowych takich jak McKinsey, Bain czy BCG.

#4 edx.org, coursera.org, Khan Academy

Najważniejszym zasobem którym, każdy z nas dysponuje jest czas. Za każdym razem, kiedy musiałem poszerzyć w szybkim tempie wiedzę z nowego obszaru, widząc szum informacyjny który nas często otacza, zastanawiałem się skąd wziąć wysokiej jakości materiał do nauki. Tutaj mogę polecić zbiór lekcji i kursów online z edx.org i coursera.org. Na tych stronach uniwersytety Harvard Business School czy Massachusetts Institute of Technology umieszczają materiały ze swoich wykładów i ćwiczeń. Ciekawym i prostym rozwiązaniem jest też Khan Academy, zawsze polecany przeze mnie osobom dołączającym do zespołu Operacji Biznesowy Bolt, które potrzebują odświeżyć sobie wiedzę ze statystyki czy mikroekonomii, które są podstawą funkcjonowania naszej platformy.

#5 Alpejskie szlaki

Jednym z najważniejszych narzędzi działania lidera jest autorefleksja. W moim zespole jest silna rekomendacja wzięcia 3-tygodniowego urlopu, w którym każdy z nas, łącznie ze mną, zostawia komputer w domu oraz wycisza e-mail oraz Slacka na telefonie i po prostu odpoczywa. Taki urlop pozwala każdemu na naładowanie baterii, złapanie dystansu i przemyślenie problemów, z którymi zmagamy się na co dzień.

Dla mnie najlepszym miejscem dla takiej autorefleksji są Alpy, gdzie też spędzę swój urlop w tym roku. Dla osób, które czują się dobrze z korzystaniem z bed&breakfast, noclegów rezerwowanych z pomocą AirBnB czy też spaniem w schronisku na szczycie góry, taki wyjazd wbrew pozorom nie musi być wcale drogi. Tym, którzy zastanawiają się gdzie zacząć swoją przygodę ze szlakami górskimi, polecam odwiedzenie miejscowości Interlaken w Szwajcarii, którą można traktować jako bazę do całodziennych wędrówek szalkami dostępnymi tam na wyciągnięcie ręki.

MW