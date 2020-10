Czytam, oglądam, polecam. Ania Kruk-Viñas, CEO i dyrektor kreatywna marki ANIA KRUK

"Czytam, oglądam, polecam" to publikowane u progu weekendów artykuły, w których goście redakcji Bankier.pl dzielą się swoimi kulturalno-ekonomicznymi rekomendacjami. Sprawdźcie, po jakie tytuły sięgają w wolnym czasie ci, których nazwiska znamy ze świata finansów, biznesu i nauki.

Gościem redakcji Bankier.pl tym razem jest Ania Kruk-Viñas, CEO i dyrektor kreatywna marki ANIA KRUK. Jak sama mówi, ten cykl to coś idealnie dla niej: "Po pierwsze jestem totalnym freakiem serialowym, bardzo często słyszę od znajomych: To co teraz oglądasz? Co teraz polecasz?. A jeśli chodzi o książki, to odkąd przeprowadziłam się do Hiszpanii i zaczęłam prowadzić markę ANIA KRUK na odległość - regularnie i sumiennie odhaczam wszystkie najważniejsze pozycje biznesowe. Po prostu postanowiłam sobie, że ten 'bezproduktywny' czas spędzony w samolotach muszę zamienić w korzyść dla firmy. Do tych dwóch pasji doszły jeszcze od czasów pandemii wybrane podcasty, których słucham wieczorami, kiedy gotuję… Jest tego sporo, ale na potrzeby wybrałam moje TOP5".

#1 Książki - Strategia

Mam już sporo książek biznesowych na koncie, doszłam do wniosku, że moje lektury mogę podzielić na pięć kategorii: przywództwo, produktywność, rozwój osobisty, strategia i, hm, "moja droga do sukcesu". Teraz na jesień, kiedy przygotowuję plany dla mojej firmy na 2021 rok, wróciłam do pozycji, która jest absolutnym klasykiem z dziedziny strategii: "Od dobrego do wielkiego" Jima Collinsa. To mocna pozycja, ponieważ przy całym szacunku dla innych biznesowych hitów, Jim Collins najpierw zbudował zespół naukowy, któremu zadał pytanie: "Jak stworzyć wielką firmę?" - i stosując konkretne, naukowe metody i analizując przez kilka lat dane - wnioski z tych poszukiwań opublikował w książce.

/ Archiwum prywatne

Mówiąc w dużym skrócie, na przepis składa się tylko pięć, ale bardzo trudnych kroków:

przywódca, dla którego ważniejsza jest firma niż jego Ego; zaproszenie właściwych ludzi do zespołu; uczciwa analiza sytuacji, nawet rzeczy, które wolelibyśmy zignorować; skupienie – jasny cel i wartości, które są filtrem dla wszystkich naszych decyzji i kierunku rozwoju; kultura dyscypliny (a nie narzucanie dyscypliny).

#2 Książki - "Moja droga…"

Do tego rodzaju książek dojrzałam dopiero niedawno. Jestem typem, który do wszystkiego chciałby mieć dołączoną instrukcję obsługi, i tego szukałam w książkach: obiektywnej prawdy, jedynego i właściwego przepisu na bycie szefem. Tylko że to tak nie działa. Teraz bardziej ciekawią mnie historie pełne potknięć i błędów, takie, które pokazują, że “to zależy”. Może lepsza jest duża firma, może mała. Może lepiej zarządzać centralnie, może delegować. To się sprawdzi w tej branży, ale w innej już nie.

Z tej kategorii praktycznie w dwa dni połknęłam "Siłę pędu" Lecha Kaniuka. Najbardziej wartościowa była dla mnie część druga i trzecia (trzecia została we mnie na długo i była przyczyną wielu przemyśleń) - pełne obrazków z życia firmy. Taką taktykę zastosowaliśmy, negocjując tego deala (w życiu bym nie wpadła na takie zagrania!), a takie błędy popełniłem przy procesach rekrutacji. To się sprawdziło, a to nie. Taki a nie inny system notatek wdrażam na spotkaniach. Konkretne rzeczy, dotyczące konkretnych sytuacji i polskiego rynku. Czułam się trochę jakbym po prostu siedziała z Lechem i po przyjacielsku rozmawiała o doświadczeniach w biznesie.

#3 Podcasty

Podcasty odkryłam dopiero w czasach pandemii, kiedy tak jak miliony innych, zaczęłam więcej gotować. Jestem wierna jednemu - Dział Zagraniczny Macieja Okraszewskiego. To audycje pod przewrotnym tytułem "Polskiego czytelnika to nie interesuje", które dotyczą wydarzeń dalekich, często pomijanych w mediach. Bardzo profesjonalnie przygotowane, pozwalają zrozumieć świat, dają poczucie skali - jak wielki jest świat, jak małe to nasze podwórko.

Moje ulubione odcinki: Jak telenowele wzmocniły tolerancję w Ameryce Łacińskiej, Jak zrobić rewolucję w rytmie reggaetonu, Co głośne morderstwo mówi o dzisiejszej Brazylii.

#4 Filmy i seriale

Niedawno skończyliśmy oglądać mocną i zabawną “Sukcesję”, ale widzę, że w rekomendacji ubiegł mnie Karol Sadaj z Revoluta. To ja sięgnę trochę do archiwów i zaproponuję klasyk: "The Wire".

/ HBO GO

To, całkiem na poważnie, jeden z najlepszych seriali wszech czasów. Osadzony w “czarnym” Baltimore, każdy sezon skupia się na innym aspekcie: handlu narkotykami, policji, systemie edukacji i tym, czy dzieciaki mają tu inne opcje w życiu niż "corners" (sprzedaż narkotyków na rogu ulicy), mediach, polityce. Tu nic nie jest proste i czarno-białe, policjanci są agresywni, a gangsterzy chodzą na MBA. Przepiękne zakończenie. Przemyślana struktura. Świetnie napisani bohaterowie i dialogi.

#5 Co teraz

Ponieważ czytelnicy Bankier.pl są na bieżąco z nowinkami, chciałam zaproponować coś wydanego całkiem niedawno, co dopiero czytam (jestem na stronie 251). Robert Iger, CEO The Walt Disney Company i jego "Przejażdżka życia".

To znów książka z serii "Moja droga…", gdzie zaczynamy od dzieciństwa i idziemy razem z Bobem przez wszystkie szczeble jego kariery. "New York Times" złośliwie zaklasyfikował tą książkę jako “self-hagiography” (współczesne żywoty świętych). Pewnie coś w tym jest, ale podoba mi przekrój różnych postaci, które w niej występują, skala problemów, z którymi się mierzą. To też trochę przykład jak szybko zmienia się otaczający nas świat - Iger wydawał książkę w momencie, kiedy strategia medialna Disneya przynosiła im same sukcesy. A potem… a potem przyszła pandemia, i imperium zadrżało w posadach. Wygląda na to, że zbiera się na dobry materiał do sequelu.

***

