Gigantyczna podwyżka w programie „Czyste powietrze”. Nawet 136 tys. zł dotacji

Więcej pieniędzy na wymianę źródła ciepła, wyższe progi dochodowe oraz urealnienie kosztów jednostkowych – wylicza zmiany w programie „Czyste powietrze” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 3 stycznia 2023 r. rusza kolejna edycja rzędowych opłat. W odświeżonym naborze wrośnie kwota dofinansowania na wymianę kopciucha i kompleksową termomodernizację. Maksymalnie będzie można otrzymać do 136,2 tys. zł.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

- (...) przechodzimy krok dalej i podwyższamy zarówno progi dochodowe, jak i wysokość dotacji. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych - mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Kto może skorzystać z programu „Czyste powietrze”?

O dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” może wnioskować właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych. W nowym naborze wnioski o dofinansowanie będą mogli złożyć także beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dotację na wymianę kotła.

„Czyste powietrze” – ile pieniędzy można otrzymać?

Maksymalna kwota dotacji w programie „Czyste powietrze” uzależniona jest dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Podniesieniu limitów, z dofinansowania będą mogły skorzystać rodziny, w których miesięczny dochód wynosi ok. 11 250 zł. Dla tej grupy dopłata może wynieść: 41 tys. zł lub 66 tys. zł. Z podwyższonego poziomu dofinansowania skorzystają

Dotacja z programu „Czyste powietrze” Poziom dofinansowania Dochód na osobę w rodzinie Maksymalna kwota dotacji Podstawowy do 135 000 zł rocznie 66 000 zł Podwyższony 1894 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym 99 000 zł 2651 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym Najwyższy 1090 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym 135 000 zł 1526 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Natomiast z najwyższego poziomu dofinansowania w programie „Czyste powietrze” skorzystają gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1090 zł w rodzinie wieloosobowej lub 1526 zł (jednoosobowe gospodarstwo).

Dwie maksymalne kwoty dotacji

Nie w każdym przypadku beneficjent otrzyma kwotę dofinansowania wskazaną w tabeli powyżej. Maksymalna suma dotacji, w nowej odsłonie rządowego programu, będzie uzależniona od rodzaju inwestycji, na jaką zdecyduje się wnioskodawca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał dwie stawki dla każdego wariantu dopłaty.

„Czyste powietrze” - ile pieniędzy można dostać w formie dotacji? Wysokość dotacji Podstawowy Podwyższony Najwyższy Bez kompleksowej termomodernizacji z PV 41 000 zł 59 000 zł 79 000 zł Z kompleksową termomodernizacją z PV 66 000 zł 99 000 zł 135 000 zł Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Po zmianach będzie to oznaczać, że w wariancie podstawowego poziomu dofinansowania można wnioskować o 41 tys. zł na wymianę źródła ciepła lub o 66 tys. zł na kompleksową modernizację (z fotowoltaiką). Jak podaje NFOŚiGW "aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację, wymagany jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/ (m2*rok), lub o minimum 40 proc."

Obowiązkowy audyt w programie „Czyste powietrze”

Wśród zmian w rządowym programie „Czyste powietrze” jest również obowiązek wykonania audytu energetycznego nieruchomości. Taką powinność będą mieć beneficjenci, którzy zdecydują się na wymianę źródeł ciepła w wersji z zakupem i montażem paneli słonecznych - komplesową termomodernizację z PV.

„Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP” - podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W praktyce oznacza to, że wymienione kwoty dofinansowania w tabeli będą powiększone o 1200 zł na przeprowadzenie audytu. Dotyczy to wyłącznie dotacji na kompleksową termomodernizację z fotowoltaiką.

- Wychodzimy do Beneficjentów z propozycją nie tylko dofinansowania do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła, ale także zachęcamy do skorzystania z bardzo atrakcyjnego pakietu dofinansowania do kompleksowej termomodernizacji budynku. Najwyższe dofinansowanie, czyli nawet do 136 200 zł będzie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia tzw. głębokiej, a więc kompleksowej termomodernizacji - zaznacza Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Czyste powietrze” z dotacją na kocioł na biomasę

W odświeżonej edycji programu „Czyste powietrze” - od 3 stycznia 2023 r. - beneficjenci mogą wnioskować o dofinansowanie na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych, czyli mniej niż 20 mg/mkw w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

"Zmiany obejmują także eliminację od 1 lipca 2023 r., po zastosowaniu okresu przejściowego, możliwości dofinansowania w ramach Programu kotłów na biomasę drzewną, których emisyjność cząstek stałych przekracza 20 mg/m3" - podaje NFOŚiGW w komunikacie prasowym.

„Czyste powietrze” – na co pieniądze?

Środki z dotacji można wydać nie tylko na wymianę starego pieca, ale także na wymianę nieszczelnych drzwi i okien. Program „Czyste powietrze” posiada szeroki zakres przedsięwzięć, które można sfinansować z otrzymanego dofinansowania:

demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu

demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Dodatkowo od 3 stycznia "w ramach oferty bankowej zmieni się termin kwalifikowalności kosztów realizowanego przedsięwzięcia oraz nastąpi zwiększenie kwoty kredytu objętej gwarancją bankową. Umożliwiono udzielanie kredytów bankowych oraz dotacji na ich spłatę na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w banku" - podaje NFOŚiGW.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” przyjmuje wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW). Właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego powinien wybrać odpowiedni właściwy wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli ten, na którego terenie znajduje się nieruchomość.

„Czyste powietrze” w liczbach

W ciągu pierwszych czterech lat programu Czyste powietrze” podpisano 466 199 umów na kwotę ponad 4 mld zł, czytamy na oficjalnej stronie projektu (dane na 16 grudnia br.). Od stycznia 2022 r. znacząco spadła udział kotłów na biomasę i kotłów gazowych kondensacyjnych we wnioskach składanych o dotację.

czystepowietrze.gov.pl

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej domów, możemy przeczytać na oficjalnej stronie NFOŚiGW. Program skupia się m.in. na zastąpieniu starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniających wszystkie normy oraz na termomodernizacji budynków jednorodzinnych.