"Czyste powietrze" – ruszył nabór wniosków dla banków

Rusza nabór wniosków dla banków, które chcą dołączyć do programu „Czyste powietrze”; aplikacje mogą składać do 23 lutego br. - poinformował we wtorek NFOŚiGW. Od połowy roku planowane jest udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla Polaków.

Jak wskazał w informacji prasowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), współpraca z sektorem bankowym ma ułatwić sięganie po wsparcie na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych.

"Dołączenie banków do partnerów programu +Czyste powietrze+ to ważny krok dla setek tysięcy polskich gospodarstw domowych" – zaznaczył, cytowany w informacji, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Nabór wniosków dla banków, które chcą dołączyć do programu „Czyste powietrze”, rozpoczyna się 2 lutego. Zainteresowane banki – zarówno komercyjne, jak i zrzeszenia banków spółdzielczych, na złożenie aplikacji mają czas do 23 lutego 2021 r. Udostępnienie pierwszych środków kredytowych dla Polaków planowane jest od połowy roku.

"Tzw. ścieżka bankowa zakłada bezpośrednią współpracę banków z wojewódzkimi funduszami, które odgrywają kluczową rolę w ocenie wniosków, przyznawaniu i rozliczaniu dotacji” – wyjaśnił wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski. Podkreślił, że w jednym „okienku” będzie można za pośrednictwem banku złożyć dokumenty o dotację do przedsięwzięcia zgodnego z programem oraz uzyskać kredyt na jego realizację. "Przyznana dotacja pozwoli spłacić część kapitału zaciągniętego kredytu" - wskazał.

Oferta kredytowa będzie objęta gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego. "Dzięki gwarancjom BGK dostępność kredytu będzie znacznie większa, ponieważ banki będą mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji, chociażby przez rezygnację z wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń" - podkreślono.

Według prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza włączenie banków do finansowania przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze” oznacza przede wszystkim zagęszczenie sieci placówek, w których wnioskodawcy uzyskają informację i pomoc w złożeniu wniosku o dotację". "Korzystne warunki kredytowania oraz możliwość oferowania kredytu z dotacją w tysiącach placówek bankowych i u partnerów handlowych banków, pozwoli na większą dostępność wsparcia dla Polaków, poszukujących środków finansowych na +domowe – antysmogowe+ inwestycje” – powiedział.

Ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w porozumieniu z szesnastoma funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu pozwoli na udostępnienie i przyznanie bankom limitu środków finansowych przeznaczonych do wypłaty dotacji z programu +Czyste Powietrze+, który będzie realizowany do 2029 r. Budżet programu „Czyste powietrze” to 103 mld zł. W pierwszym naborze 2021-2022 łączny limit, w ramach którego banki będą przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotacje wyniesie ok. 1,5 mld zł - wskazano w informacji.

"Umowy o współpracy będą zawierane między NFOŚiGW, WFOŚiGW, a bankami i na tej podstawie instytucje finansowe będą pośredniczyć w przekazywaniu do wojewódzkich funduszy wniosków o dotacje z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem +Czyste powietrze+" - wyjaśniono.

Zainteresowanie przystąpieniem do programu "Czyste powietrze" zapowiedziały już pierwsze banki komercyjne i spółdzielcze: Alior Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Credit Agricole Bank Polska SA oraz Bank BPS wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi – dodał prezes ZBP.

