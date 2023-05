Quad? Tablet? A może konsola? Pytania „jaki prezent kupić na komunię” albo „co jest teraz na topie” wracają co roku – trudno nadążać za zmieniającymi się trendami, gdyż tempo ich zmian jest równie zawrotne, jak tempo pojawiania się kolejnych modeli modnej elektroniki. Chcąc dać prezent wyjątkowy, wyróżniający się na tle pozostałych i niosący ze sobą trwalszą wartość, warto pójść na przekór krótkotrwałym trendom.

Złoto w postaci sztabki lub monety to z jednej strony nośnik wartości, odpowiednik podarowania dziecku lokaty lub pieniędzy, ale w formie innej niż podgryzana przez inflację gotówka. To także prezent dużo bardziej elegancki niż nieśmiertelna „koperta”, którą daje się, gdy już nie ma żadnego innego pomysłu albo gdy wiadomo, że dziecko zbiera pieniądze na konkretny cel, spełnienie jakiegoś marzenia.

Dlaczego akurat sztabki i monety? Jak słusznie zauważa w rozmowie z Malwiną Wrotniak redaktor Krzysztof Kolany – przewaga tej formy złota fizycznego nad biżuterią polega chociażby na próbie kruszcu, podatku VAT, z którego sztabki i monety są zwolnione, a także marży – te w świecie biżuterii są znacznie wyższe.

Nie bez znaczenia jest też aspekt edukacyjny – wręczając dziecku sztabkę złota na komunię, nie można nie wyjaśnić, co to jest, dlaczego zostało podarowane, do czego służy, a także – jaka jest różnica pomiędzy pieniądzem „papierowym” (fiducjarnym) a metalem szlachetnym. Narzekając dziś na edukację, często mówimy o tym, że szkoły uczą mało rzeczy praktycznych, potrzebnych w życiu, jak chociażby finansów osobistych. Prezent z okazji I komunii świętej potraktować można właśnie jako sposobność do udzielenia lekcji, która przyda się w późniejszym życiu.

W złocie możemy także ulokować środki pieniężne z komunii, dzięki czemu zabezpieczymy je przed wydaniem. I tu świetnie sprawdzi się sklep internetowy Goldsaver.pl. Umożliwia on wygodny zakup fizycznego złota w postaci jednouncjowej sztabki, ale „po kawałku”, bez konieczności wydawania jednorazowo większej kwoty. A to ma znaczenie, gdy wartość prezentów w gotówce nie jest wystarczająca do zakupu sztabki jednouncjowej, czyli ważącej 31,1 g i obecnie wartej około 8,5 tys. zł.

Gdy za rok wyjdą kolejne modele smartfonów, tabletów i konsol, sztabka złota lub moneta może nadal spoczywać w „skarbczyku” młodego człowieka. Może także zostać spieniężona, a pozyskane dzięki temu środki posłużą do spełnienia marzenia. Jednak pozostanie świadomość istnienia takiego instrumentu jak złoto oraz korzyści, jakie niesie lokowanie w nim środków.

Michał Tekliński, Goldsaver.pl