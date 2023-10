Jak sklepy, to i urzędy, czyli niech je otworzą w niedziele. Co myślicie o takim pomyśle?

Kto choć raz nie musiał brać urlopu lub chociaż ulotnić się na moment z pracy, by załatwić sprawę w urzędzie, należy do grona (pewnie niewielu) szczęściarzy. Może więc i urzędy powinny być otwarte dla petentów przynajmniej jedną niedzielę w miesiącu, tak by spokojnie załatwić sprawę?

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Wielogodzinne kolejki po paszporty, zapchane wydziały komunikacji czy formalności związane ze zmianą stanu cywilnego - to tylko część spraw wymagających naszej osobistej wizyty w urzędzie.

Jedna z obietnicy wyborczych opozycji mówi o powrocie niedziel handlowych. Chce tego ponad połowa Polaków. Według Koalicji Obywatelskiej zabezpieczeniem praw pracowników byłaby gwarancja co najmniej dwóch wolnych weekendów w miesiącu i 200-proc. dniówki za pracę w niedzielę. Z kolei Trzecia Droga proponowała dwie niedziele handlowe w miesiącu bez konkretów.

Co gdyby rozszerzyć tę propozycję na urzędników państwowych? Choć wiele spraw można załatwić obecnie przez Profil Zaufany, to niekiedy wizyta w urzędzie jest konieczna. Często jednak musi się odbyć do godz. 17.00, a w niektórych przypadkach nawet do godz. 15.00, kiedy to większość osób pracuje. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie "niedziel urzędowych", podczas których można byłoby załatwić sprawę w urzędzie właśnie w niedzielę? Zapraszamy do odpowiedzi w poniższej sondzie.

Czy urzędy powinny być otwarte w niedzielę (skoro sklepy mogą)?

aw, jm