Nadchodzi płatny Facebook i Instagram. Meta zdradziła stawki

Tak jak już wcześniej zapowiadano - Facebook oraz Instagram będą płatne. Meta Platforms zaoferuje użytkownikom w Europie dostęp do serwisów w wersji bez reklam. Ile i od kiedy trzeba będzie zapłacić? Niemało.



Już od listopada użytkownicy będą mogli subskrybować serwisy społecznościowe za 9,99 euro miesięcznie w internecie [ na komputerach - red.] lub 12,99 euro miesięcznie za pośrednictwem mobilnych systemów operacyjnych Apple i Android [czyli na urządzeniach mobilnych - red.] - podała Meta w poniedziałkowym oświadczeniu.

Po przeliczeniu podanych stawek na naszą walutę wychodzi około 45 zł miesięcznie za dostęp na komputerach i prawie 60 zł w mobilnych systemach. To zresztą stawki zbliżone do ujawnionych na początku października - wówczas informowano o 14 dolarach miesięcznie za obejście na telefonie spersonalizowanych reklam. Co ważne, Meta będzie nadal oferować usługi z reklamami bez dodatkowych opłat.

Czy płatnego Facebooka wymusiła UE?

Jak informuje Meta, subskrypcja będzie dostępna w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Szwajcarii. Nie jest tajemnicą, że opłata to element walki Mety z UE bądź na odwrót. Subskrypcje są reakcją na rosnące regulacje dotyczące sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych użytkowników w Europie - wskazuje Bloomberg.

"Opcja zakupu subskrypcji bez reklam równoważy wymagania europejskich organów regulacyjnych, dając użytkownikom wybór i umożliwiając Meta dalsze świadczenie usług wszystkim osobom w UE, EOG i Szwajcarii. TSUE w swoim wyroku wyraźnie uznał, że model abonamentowy, taki jak ten, który ogłaszamy, jest ważną formą zgody na usługę finansowaną z reklam" - napisano w komunikacie.

To nie koniec opłat

Jak informuje Meta, subskrypcja będzie miała zastosowanie do wszystkich połączonych kont na Facebooku i Instagramie widocznych w Centrum kont użytkownika. Od 1 marca 2024 r. za każde dodatkowe konto wymienione w Centrum kont użytkownika będzie obowiązywać dodatkowa opłata w wysokości 6 euro miesięcznie w Internecie [na komputerach - red.] i 8 euro miesięcznie w systemach iOS i Android [na urządzeniach mobilnych - red.].

