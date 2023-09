Czy sierpniowa korekta sprowadziła już WIG na ziemię?

Sierpień przyniósł wyczekiwaną korektę na polskiej giełdzie. WIG spadł o 5,3 proc., czyniąc sierpień najsłabszym miesiącem w tym roku.

Co ciekawe, mimo tej korekty, zmiana WIG-u rok do roku kontynuowała w sierpniu swą wspinaczkę, osiągając pułap +36,4 proc. (gdyby nie korekta, przekroczony zostałby próg 40 proc.). Pomógł w tym statystyczny efekt bazy - jego pozytywny wpływ będziemy obserwować jeszcze do września.

Uwagę zwraca fakt, że - zupełnie nietypowo - dynamika WIG-u oderwała się dramatycznie od indeksu rynków wschodzących, który sierpień kończył na poziomie ... nieco niższym niż przed rokiem. Albo emerging markets mają sporo zaległości do nadrobienia, albo rodzime akcje wyszły za mocno "przed szereg".

Widać również, że WIG wyszedł wcześniej bardzo daleko do przodu w dyskontowaniu potencjalnego ożywienia gospodarczego. To, jak na razie, ciągle się ociąga - wg najnowszego szacunku, w II kwartale polski PKB był 0,6 proc. mniejszy niż przed rokiem.

Przynajmniej w jakimś stopniu uzasadnienia dla wystrzału rocznej dynamiki krajowego indeksu doszukiwać się można natomiast w zmianach wskaźnika PMI dla przemysłu, którego najnowszy odczyt właśnie poznaliśmy. Co prawda PMI spadł w sierpniu do poziomu najniższego od dziewięciu miesięcy (43,1)...

... ale i w jego przypadku działa (na razie) pozytywny efekt bazy - to dzięki niemu w sierpniu zmiana PMI, liczona rok do roku, ciągle jeszcze rosła, równolegle do WIG-u. Ale tutaj ten efekt bazy właśnie osiągnął swój punkt kulminacyjny (bo to właśnie w sierpniu 2022 został ustanowiony dołek PMI - 40,9). Jeżeli przemysłowy wskaźnik nie zacznie w końcu odbijać w górę, to jego 12-miesięczna zmiana będzie, dla odmiany, systematycznie się obniżać.

Reasumując, sierpień przyniósł największy w tym roku miesięczny spadek WIG-u. Jako czynnik ryzyka można postrzegać fakt, że krajowy rynek jest ciągle w punkcie wyższym, niż wynikałoby z kondycji emerging markets lub wskaźników gospodarczych (no chyba, że te nagle zaczną się gwałtownie poprawiać).

Tomasz Hońdo, CFA, Quercus TFI S.A.