Czy obligacje i akcje dadzą jeszcze zarobić? Te rynki i branże mają potencjał, ale trzeba też uważać na spadające noże

Goście PB do Słuchania kreślą inwestycyjne scenariusze na najbliższe miesiące, wskazują sektory i rynki z potencjałem oraz ostrzegają przed spadającymi nożam.

Mniej więcej rok temu na forach inwestorskich popularne były wywołujące śmiech przez łzy żarty historyczne, bo wartość indeksu WIG20 spadła poniżej 1500 punktów, nagle więc znaleźliśmy się w czasach Jagiellonów i walki z Krzyżakami. Teraz powróciliśmy do współczesności - WIG20 jest na poziomie 2010 punktów i tylko od początku tego roku urósł o ponad 12 proc. Cały WIG urósł od początku roku o 18 proc., indeks SP500 o ponad 15 proc., a Nasdaq - o prawie 40 proc.

Wysoka inflacja wciąż sprawia, że skarpeta jest fatalnym miejscem do przechowywania pieniędzy, dlatego warto wiedzieć, w co inwestować i co nas czeka przynajmniej do końca tego roku. Do PB do Słuchania zaprosiliśmy więc strategów i zarządzających funduszami inwestycyjnymi, by przedstawili swoje rekomendacje, prognozy i czynniki ryzyka, które każdy świadomy inwestor powinien brać pod uwagę.

Na początku tego roku Grzegorz Zatryb, główny strateg Skarbiec TFI, mówił w PB, że w 2023 r. lepiej będzie na początku skoncentrować się na obligacjach, a dopiero potem na akcjach. Teraz mówi, jakie jest jego obecne nastawienie do różnych klas aktywów i co na rynku mogą zmienić wybory parlamentarne.

Następny gość to Olaf Pietrzak, dyrektor inwestycyjny odpowiedzialny za rynek obligacji w Esaliens TFI. W lipcu polscy inwestorzy wpłacili do funduszy obligacji ponad 2,3 mld zł, co jest najlepszym wynikiem od przeszło dwóch lat. Ekspert wyjaśnia, co będzie dalej, jakie obligacje dadzą zarobić i jak zarządzać ryzykiem.

O rynku akcji szeroko i z różnych perspektyw mówią kolejni goście. Zaczyna Tomasz Bursa, wiceprezes Opti TFI, który przygląda się uważnie polskiej giełdzie i w rozmowie wskazuje m.in. sektory oraz typy spółek, na które warto w najbliższym czasie zwrócić szczególną uwagę.

Następnie Piotr Żółkiewicz, przewodniczący komitetu inwestycyjnego w Żółkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ opowiada o akcjach zagranicznych, z naciskiem na amerykańskie, oraz o tym, jak sam szuka okazji inwestycyjnych.

Audycję kończy rozmowa z Pawłem Sugalskim, zarządzającym Smart Money FIZ i dobrze znanym szczególnie inwestorom z branży gamingowej. Mówi on – oczywiście – o giełdowym gamingu, ale zagląda też do innych branż i tłumaczy, dlaczego zdarza mu się zajmować na polskiej giełdzie znaczące krótkie pozycje.

Goście: