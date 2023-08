Czy można wynająć mieszkanie kupione za "Bezpieczny kredyt 2 proc."?

Od lipca 2023 r. możliwe jest uzyskanie preferencyjnego kredytu mieszkaniowego w ramach Programu "Pierwsze mieszkanie". Jest to rozwiązanie opracowane z myślą o młodych osobach planujących zakup pierwszej nieruchomości. Są jednak kredytobiorcy, którzy zastanawiają się, czy kredyt można wykorzystać w celu inwestycyjnym.

fot. Mary Long / / Shutterstock

Z takim pytaniem zwrócił się do nas jeden z czytelników. Obecnie mieszka za granicą i nie posiada żadnej nieruchomości. Mieści się w ustawowym limicie wieku, bo ma 30 lat (z kredytu można skorzystać do 45 roku życia). Pyta nas, czy "Bezpieczny kredyt 2 proc." można uzyskać na nieruchomość, którą docelowo będzie można wynająć i na niej zarabiać.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie.

Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Pobierz bezpłatnie

Kup Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"Bezpieczny kredyt 2 proc." na wynajem lokalu

Grzegorz Granda z lubelskiego oddziału firmy Expander Advisors nie ma dla niego dobrych informacji.

Reklama

Zobacz także Bezpieczny kredyt hipoteczny 2%? Porozmawiaj z ekspertami

- Nie, w mieszkaniu nabytym przy pomocy "Bezpiecznego kredytu 2 proc." należy mieszkać. Nie można go wynajmować – mówi ekspert.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że w przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat "Bezpiecznego kredytu 2 proc." dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Ustawa nie wprowadza natomiast nakazu zwrotu wypłaconych już dopłat do rat kredytu po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat), a tym samym decyzja o wynajmie mieszkania będzie należała do kredytobiorcy.

Przypomnijmy, że Program "Pierwsze mieszkanie" ma za zadanie pomóc kredytobiorcom w uzyskaniu pierwszej nieruchomości celem zaspokojenia własnej potrzeby mieszkaniowej. Nie może to być więc lokal zakupiony z myślą o inwestycji. Mogą z niego korzystać osoby w wieku do 45. r. ż., które nie mają i nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.

"Bezpieczny kredyt 2 proc." - zasady

Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą stopą a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Stała stopa będzie ustalona w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne w dniu udzielenia kredytu i po 5 latach). Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł.

Obecnie "Bezpieczny kredyt 2 proc." oferują następujące banki:

Jeśli macie pytania dotyczące "Bezpiecznego kredytu 2 proc.", piszcie na adres alert@bankier.pl lub redakcja@bankier.pl. Odpowiedzi na nadsyłane pytania publikujemy tutaj.