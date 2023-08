Czy leci z nami recesja, szaleństwa złotego i dywagacje o stopach procentowych

Złoty jak wańka wstańka, polska malejąca gospodarka (co doskonale, niestety, obrazuje szybki odczyt PKB) i zamieszanie wokół "Bezpiecznego kredytu 2 proc." - co, kto i kiedy może to skrót wiadomości z mijającego tygodnia. Z tych niewykresowych to Polaków zelektryzowała wiadomość o 300 tys. bochenków chleba ze zboża technicznego z Ukrainy. Zapraszamy na nasz przegląd ostatnich 7 dni.

fot. Denys Drozd / / Shutterstock

Główny Urząd Statystyczny we wstępnym szacunku wskazał, że polska gospodarka w II kwartale 2023 r. skurczyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i do pierwszego kwartału bieżącego roku. W tym drugim przypadku był to najgorszy wynik od czasów covidowych, a dwa kwartały z rzędu spadku dynamiki to swoją drogą tzw. techniczna recesja.

Jednak warto zauważyć, że "PIE: Dane GUS-u są wątpliwe i nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistości gospodarczej".

Michael Burry, który zasłynął m.in. z trafnej prognozy załamania na rynku mieszkaniowym w 2008 roku, ma pozycję wartą 1,6 mld dolarów na spadki na amerykańskiej giełdzie. Ponieważ pozycja jest zbudowana na opcjach, nie oznacza to, że zainwestował tyle środków, ile pozycja jest warta.

fot. @chartians / Twitter

Wielkość Norweskiego Państwowego Funduszu Majątkowego jest tak duża, że przy dobrej koniunkturze na rynkach potrafi on przynieść zwrot z kapitału, który nominalnie jest większy niż całoroczne dochody budżetu państwa polskiego.

opracowanie własne na podstawie danych nbim.no

Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunkowe dane o inflacji za lipiec. Roczny wskaźnik wzrostu cen spadł po raz piąty z rzędu i osiągnął wartość najniższą od lutego 2022 roku. Wskaźnik pozostaje wprawdzie wciąż na dwucyfrowym poziomie, ale w samym lipcu ceny spadały.

Bankier.pl

Znacznie mocniejszy złoty to gwiazdka z nieba dla wielu importerów, ale kłopot dla eksporterów. Niższy kurs euro i dolara to niższe przychody z eksportowanych produktów i usług eksporterów.

Bankier.pl

Pierwsza połowa 2023 r. przyniosła powiększenie się rozwarstwienia pomiędzy średnimi oczekiwaniami sprzedających mieszkania z drugiej ręki a średnimi kwotami faktycznie płaconymi za nie – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. W największych polskich miastach normą są kilkunastoprocentowe różnice.

Bankier.pl

Każda wojna ma również wymiar gospodarczy. Rosyjski rubel jest najsłabszy od lutego 2022 roku, kiedy to Putin rozpoczął pełnoskalową inwazję na Ukrainę i kosztuje już mniej niż centa. Na Kremlu trwają poszukiwania winnych całej sytuacji.

Trading Economics

I kontynuacja tematu: Kreml znów może manipulować kursem rubla. Kontrola kapitału powróci?

Coraz większy niepokój na rynkach finansowych zaczyna wywierać sytuacja gospodarcza Chin. Rozczarowanie najnowszymi danymi makroekonomicznymi, rosnące bezrobocie wśród młodych, słabnący rynek nieruchomości czy wreszcie deflacja zaczynają ciążyć globalnym indeksom, ale giełdy w Chinach od dłuższego czasu są pod spadkową presją.

Evergrande także dołożyło "swoją cegiełkę": Najbardziej zadłużony deweloper na świecie szuka ochrony przed upadłością. Problemy ma także inny duży chiński deweloper, który szacuje straty w I półroczu na kilka miliardów dolarów.

Ośmiu członków zarządu PKP otrzymało premię w wysokości 36,7 tys. zł. Dodatek został wypłacony, pomimo iż narodowy przewoźnik nie zainstalował specjalnej łączności cyfrowej przeznaczonej dla kolei (systemu GSM-R) na żadnym z zaplanowanych 14 tys. km linii. A opóźnienia w realizacji inwestycji sięgają blisko trzech lat. Najwyższa Izba Kontroli żąda zwrotu pobranych pieniędzy.

Najwyższa Izba Kontroli

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w drugim kwartale 2023 roku 1,266 mld zł wobec 2,176 mld zł w analogicznym okresie 2022 r. - podała spółka w raporcie półrocznym. Wynik okazał się ok. 4 proc. niższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,325 mld zł skorygowanej EBITDA.