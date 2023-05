Czy kariera ma płeć? Podziały w Polsce wciąż żywe

Czy kariera ma płeć? – to pytanie zostało postawione w jednym z paneli dyskusyjnych podczas konferencji gospodarczo-technologicznej Impact 2023. - Tak, w Polsce kariera ma płeć i jest to płeć męska – odpowiedziała Monika Zielińska, market manager w IKEA. Ale czy na pewno? Jeżeli spojrzymy na branżę finansową, to możemy powiedzieć, że jest zupełnie odwrotnie, gdyż zatrudnienie w sektorze finansowym pokazuje, że kobiety dominują, stanowiąc 60 proc. zatrudnionych.

fot. Małgorzata Majer / / Bankier.pl

Wielu zatrudniających wciąż kieruje się stereotypami twierdząc, że kobiety są mniej wydajnymi pracownikami, gdyż potrzebują dużo więcej czasu na wychowanie dzieci i urlopy związane z opieką nad nimi. – Ważne jest, aby walczyć z barierami i dawać szansę kobietom – podkreślała podczas panelu poświęconego karierze zawodowej, Karolina Łuczak, dyrektor komunikacji w Provident Polska S.A. - Provident nie ma określonej płci, ma określone preferencje – dodała.

Kobiety przejmują rynek finansowy

- Uważam, że sektor bankowy jest już w bardzo dobrym miejscu – podkreśliła Magdalena Proga-Stępień, członkini zarządu Santander Bank Polska S.A.

- W skali całego sektora finansowego kobiety dominują, ponad 60 proc. zatrudnionych to kobiety. Różnorodność pod względem doświadczeń, wykształcenia, wieku czy właśnie płci to podstawa do budowania przewagi i źródło rozwoju. Sektor bankowy, finansowy od wielu lat kieruje się tą wytyczną - dodała.

A co z luką płacową?

Wciąż dość powszechnym problemem przemawiającym za tym, że kariera jednak ma płeć męską jest luka płacowa - wynosząca obecnie około 13 proc. Okazuje się jednak, że kobiety same, swoim nastawieniem i niedocenianiem własnych możliwości, wpływają na ten stan rzeczy. Jak zauważyła Karolina Łuczak - luka płacowa wynika nie tylko z kwestii rodzicielstwa, ale również z niedoceniania siebie. Kobiety często uważają, że im czegoś brakuje.

Bezpieczny kredyt 2% - najważniejsze fakty Na czym polega? Kto może skorzystać? Ile kredytu można dostać? Co z wkładem własnym? Czy dopłaty można stracić? Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Bardzo często spotykamy się z wypowiedziami ekspertów ds. rekrutacji, którzy twierdzą, że kobiety nie aplikują na stanowiska, na które nie spełniają 100 proc. wymaganych kompetencji, natomiast mężczyźni nie mają oporów przed tym, aby aplikować nawet w sytuacji, gdy spełniają jedynie połowę warunków – jest to wynikiem większej wiary we własne możliwości, której nam, kobietom często brakuje.

Technologia domeną mężczyzn

Nadal istnieją jednak sektory, w których w znacznym stopniu dominują mężczyźni, są to np. branże związane z rozwojem technologii. Jak twierdzi Paulina Babuchowska, przedstawicielka firmy Allegro – to się zmienia, ale to jest proces, który ma korzenie na poziomie przedszkola, to nie zadzieje się z dnia na dzień. Myślę, że to jest praca wielopoziomowa, która powinna dotyczyć studiów, kształcenia, programów wspierających kobiety. To jest wyzwanie społeczne i każdy z nas ma tutaj rolę do odegrania.

Definiowanie stereotypów nie jest nam potrzebne

O tym, jak wygląda aktualna sytuacja w zarządach pisała niedawno w swoim artykule Katarzyna Wiązowska - "Wciąż za mało kobiet w zarządach firm". Specjaliści obecni na panelu podczas konferencji Impact 2023 również poruszyli ten temat i zgodnie stwierdzili, że dobre zarządzanie nie zależy od płci. Istnieją bowiem różne filozofie i style zarządzania zależne, chociażby od branży, w której działamy.

- Uważam, że definiowanie stereotypów nie jest nam tu potrzebne, powinniśmy właśnie od nich odchodzić. Nie chcemy przyporządkowywać ani płciom, ani innym grupom określonych cech – podkreśliła Karolina Łuczak, dyrektor komunikacji w Provident Polska S.A.

Temat płci w karierze w Polsce jest bardzo często poruszany i wciąż budzi wiele emocji. Mimo tego, że kobiety stanowią prawie połowę zatrudnionych, to nadal zdarzają się przypadki dyskryminacji na podstawie płci. Chociaż sytuacja ta stopniowo się poprawia, to nadal wymaga wiele pracy i zmiany podejścia do kwestii płci w miejscach pracy. Ważne jest, aby promować równość płci i zapewnić równe szanse dla mężczyzn i kobiet na każdym etapie kariery.