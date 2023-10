Polacy mieszkający za granicą powinni mieć prawo do głosowania w wyborach w Polsce?

Wybory za granicą. Wtorek ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców Wyborcy przebywający poza Polską, aby oddać głos, do wtorku muszą zgłosić się do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie w spisie wyborców. W wyborach do Sejmu wybiorą kandydatów z okręgu nr 19 (Warszawa), a w wyborach do Senatu – kandydatów z okręgu nr 44 (Warszawa – Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz).