Czy PiS naprawdę dąży do polexitu? [Sondaż]

Tusk: Podważanie obecności Polski w UE przez polityków PiS ma swoje konsekwencje

To, co cechuje politykę PiS, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, to jest taki nieustanny i zupełnie niepotrzebny hazard; ostatnie wypowiedzi polityków PiS i to nieustanne podważanie sensu bycia w UE ma swoje konsekwencje - powiedział w piątek szef PO Donald Tusk.