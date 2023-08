Czy 300+ wystarczy na wyprawkę? Tyle kosztuje "darmowa" edukacja

Aż 70 proc. rodziców spodziewa się większych wydatków niż przed rokiem. Zdecydowanej większości z nich 300+ nie wystarczy na planowane zakupy.

Już za nieco ponad dwa tygodnie rozpocznie się nowy rok szkolny. Jak wskazują wyniki badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii wykonanego na zlecenie Empiku, większość rodziców przygotowuje się na większe wydatki na wyprawkę dla swoich dzieci niż w zeszłym roku, a co czwarty rodzic wyda tyle samo. Jedynie 3 proc. zakłada mniejszy wydatek. Połowa wyda na ten cel do 500 zł, a blisko 30 proc. od 501 do 700 zł. Tylko 7 proc. przeznaczy na szkolne zakupy ponad 1000 zł. Natomiast jedynie 13 proc. zamknie zakupy szkolne w kwocie 300 zł, czyli w wysokości świadczenia 300+.

Najczęściej kupowane są podręczniki i przybory szkolne

Do najczęściej kupowanych artykułów należą przybory i podręczniki (93 proc.), a także ubrania i buty (84 proc.). Z kolei 28 proc. rodziców planuje wyposażyć również pokoje swoich pociech i oraz kupić im sprzęt elektroniczny m.in. komputery, drukarki, słuchawki lub telefony komórkowe (25 proc.).

Według badania Empiku ponad 90 proc. opiekunów zamierza zrobić niezbędne zakupy jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Aż 43 proc. zrobi to miesiąc wcześniej, a co drugi z nich kupi wyprawkę tydzień lub dwa tygodnie wcześniej. Z kolei 8 proc. wybierze się na zakupy dopiero we wrześniu.

Zakupy szkolne robią głównie mamy

Jak wskazują badania dotyczące zaangażowania w zakup wyprawki, zajmują się tym głównie kobiety – 65 proc. i jedynie 35 proc. mężczyzn.

Badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii wykonane na zlecenie Empiku zostało przeprowadzone w pierwszej połowie lipca 2023 r. na ogólnopolskiej grupie 1026 osób dorosłych posiadających dzieci.