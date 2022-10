Czy 18 stopni w domu na pewno wystarczy? Niedogrzane lokum to prosta ścieżka do problemów zdrowotnych

fot. Daniel Dmitriew / Forum / / Forum Polska Agencja Fotografów

Wyniki badań naukowych potwierdzają, że niedogrzanie mieszkania negatywnie wpływa na zdrowie. Przyglądamy się skutkom zbyt niskiej temperatury w domu.



Obawy na progu rozpoczynającego się sezonu grzewczego na pewno są uzasadnione - pomimo działań osłonowych, które z lepszym lub gorszym skutkiem próbuje wprowadzać rząd. Kryzys energetyczny jest oczywiście zmartwieniem nie tylko dla polskich rodzin. Docierają do nas informacje o krajach UE, które próbują zalecić lub wręcz wymusić utrzymywanie w domu niższej zimowej temperatury niż przez poprzednie lata. Takie oszczędności, o których decydują gospodarstwa domowe, na pewno nie powinny być przesadne. Istnieją bowiem dowody, że zbyt niska temperatura w domu negatywnie wpływa na zdrowie. Wbrew pozorom, problem związany z ubóstwem energetycznym i niedogrzaniem domów nie jest żadnym novum - również w Europie Zachodniej. Świadczą o tym nowe dane Eurostatu, które sprawdzili eksperci portalu RynekPierwotny.pl.



Układ oddechowy nie zawsze jest najbardziej zagrożony

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić, że pod pojęciem niedogrzania nie rozumiemy ekstremalnych sytuacji, które niekiedy prowadzą do szybkiej śmierci w warunkach zimowych. Przykładem są skutki zamieszkania zupełnie nieogrzewanych budynków przez osoby w kryzysie bezdomności. Niedogrzanie domów i lokali niestety też zbiera śmiertelne żniwo. Ostrożne szacunki WHO z początku minionej dekady wskazywały, że niska temperatura pomieszczeń skutkowała dodatkową śmiertelnością na poziomie 13 osób/100 000 mieszkańców. Był to średni wynik dla 11 badanych krajów Europy.

Wbrew powszechnemu przekonaniu nadmiarowe śmierci na skutek zbyt niskiej temperatury pomieszczeń nie muszą być związane przede wszystkim z chorobami układu oddechowego (odpowiadającymi za 15% - 33% zgonów). Według badań WHO Europe sprzed ponad 10 lat główną przyczyną nadmiarowych zgonów były schorzenia układu krążenia. Odpowiadały one za ok. 50% - 70% dodatkowych śmierci lokatorów niedogrzanych domów i mieszkań w zimnej porze roku (zobacz: Raport Environmental burden of disease associated with inadequate housing, WHO Europe).

Na negatywne skutki szczególnie narażeni są seniorzy

Badania naukowe zwracają uwagę, że nie tylko dolegliwości ze strony układu oddechowego i układu krążenia są częstym efektem przebywania w niedogrzanych i wilgotnych pomieszczeniach. Poza tym pojawiają się np. problemy ze złym samopoczuciem i zdrowiem psychicznym - zwłaszcza u osób, które wcześniej miały dolegliwości powiązane z układem oddechowym (zobacz: Howden-Chapman P, Matheson A, Crane J, Viggers H, Cunningham M, Blakely T, et al. Effect of insulating existing houses on health inequality: cluster randomised study in the community. BMJ. 2007;334(7591):460).

Szczególnie podatne na efekty niedogrzania pomieszczeń są też prawdopodobnie osoby w wieku powyżej 65 lat, doświadczające wcześniej problemów z układem krążenia (zobacz na przykład: Telfar Barnard L, Preval N, Howden-Chapman P, Arnold R, Young C, Grimes A, et al. The impact of retrofitted insulation and new heaters on health services utilisation and costs, pharmaceutical costs and mortality: evaluation of Warm Up New Zealand). Warto pamiętać, że u seniorów (również polskich) problemy sercowo-naczyniowe są powszechne.

Czy 18 stopni wewnątrz domu powinno nam wystarczyć?



W kontekście oszczędzania na ogrzewaniu, dość często pojawiają się pytania, jaka temperatura wewnątrz jest optymalna. Raport WHO z 2018 r. wskazuje na umiarkowanie pewną zależność między temperaturą wyższą od 17 stopni oraz spadkiem śmiertelności i zachorowalności dotyczącej układu krążenia oraz układu oddechowego. Wyniki badań ze Szkocji sugerują możliwy wzrost ciśnienia krwi w temperaturze wynoszącej poniżej 18 stopni (zobacz: Cold homes are associated with poor biomarkers and less blood pressure check-up: English Longitudinal Study of Ageing, 2012–2013. Environmental Science & Pollution Research International. 2016;23(7):7055–9.).

Wspomniane 18 stopni Celsjusza należy traktować jako zupełne minimum - np. podczas snu. Wciąż aktualne badania WHO wskazują, że wyższe temperatury we wnętrzu sięgające nawet 23 - 24 stopni Celsjusza nie stanowią zagrożenia z punktu widzenia zdrowotnego dla zdrowych dorosłych prowadzących siedzący tryb życia (zobacz: Health impact of low indoor temperatures. Regional Office for Europe: World Health Organization; 1987). Poza tym osoby z chorobami układu krążenia, dzieci i seniorzy mogą mieć wyższe wymagania co do minimalnej temperatury niż 18 stopni.

Cieplejszy klimat wcale nie oznacza braku problemów



Wiele wyników ciekawych badań naukowych na temat skutków niedogrzania pomieszczeń dotyczy krajów wysoko rozwiniętych. Chodzi również o państwa cechujące się łagodniejszym klimatem niż Polska. Niedawno opublikowane informacje Eurostatu z 2021 r. wskazują, że największym odsetkiem ludności niemogącej odpowiednio ogrzać domu cechowały się następujące państwa Europy:

Bułgaria - 23,7%

Litwa - 22,5%

Cypr - 19,4%

Grecja - 17,5%

Portugalia - 16,4%

Hiszpania - 14,2%

Rumunia - 10,1%

Analogiczny wynik dla Polski z 2021 r. wynosił zaledwie 3,2% i był dużo mniejszy od unijnej średniej (6,9%). Informacje dotyczące krajów śródziemnomorskich nie powinny dziwić biorąc pod uwagę raczej słabą izolację termiczną tamtejszych domów i możliwość występowania zimowych temperatur poniżej 5 stopni Celsjusza. Pewne znaczenie ma też relatywnie wysoki poziom bezrobocia.

Andrzej Prajsnar