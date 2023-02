Czwarty dzień spadków sektora bankowego. „Nie wygląda to dobrze”

Wtorek zakończył się na GPW wyraźną czerwienią na wszystkich indeksach głównych i większości branżowych. Nie ustają spadki akcji banków, a w przypadku niektórych zdają się przybierać na sile. Nie wróży to dobrze dla kondycji WIG20 w najbliższym czasie – uważa ekspert.

We wtorek powróciły „stare” strachy na rynki akcji. Większość dobrych wiadomości może już być w cenach, tymczasem rośnie niepewność co do polityki monetarnej banków centralnych. W ciągu dnia pokazały się dane makro ze strefy euro oraz z Polski. Krajowa sprzedaż detaliczna spadła. Mieszane PMI-e z Europy zostały przykryte lepszymi od prognoz odczytami tych wskaźników z USA, co znów poddaje w wątpliwość spowolnienie gospodarcze, a tym samym daje swobodę działania Rezerwie Federalnej w kolejnych podwyżkach stóp procentowych.

Na GPW znów obciążeniem był sektor bankowy, ale spadki dotyczyły prawie wszystkich indeksów branżowych. Nie pomagało umocnienie dolara, obserwowane przez większość handlu oraz wyraźnie podażowy start sesji na Wall Street powracających na rynek Amerykanów. Znamienne, co do sentymentu rynku, może być pokonanie wsparcia na marcowej serii kontraktów terminowych na WIG20, mocno bronionego od początku lutego wsparcia na poziomie 1850 pkt.

WIG20 oddał 1,28 proc., a WIG spadł o 1,21 proc. Z kolei o 1,45 proc. zniżkował mWIG40, a o 0,48 proc. sWIG80. Obroty wyniosły ponad 902 mln zł, z czego 761 mln zł dotyczyło WIG20.

"Tak jak podejrzewaliśmy, pierwsza reakcja na opinię TSUE była zbyt dobra, a po chwili namysłu mamy obecnie rewizję oceny, jak może się ona przełożyć na wyniki sektora. […] Niestety nie wygląda to dobrze i wydaje się, że jesteśmy na najlepszej drodze, aby całość tegorocznych wzrostów WIG20 w najbliższym czasie wymazać" - powiedział PAP Biznes dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, Kamil Cisowski.

"Zakładamy, że na WIG20 spadki mogłyby zakończyć się w okolicach 1750 pkt i dotarcie do tego poziomu mogłoby wyczerpać nieco gorszy sentyment względem rynków wschodzących oraz lokalne czynniki w postaci zbliżających się wyborów, oraz słabszy klimat wokół banków" - wskazał.

Zdaniem Cisowskiego, globalnie na rynkach akcji brakuje obecnie energii i, w jego opinii, nie został należycie zdyskontowany fakt wzrostów rentowności długu.

"Rozdźwięk pomiędzy zachowaniem długu i akcji jest obecnie czynnikiem ryzyka. Albo więc zobaczymy spadki rentowności, a jeśli nie, to ostatni ruch długu wywoła przecenę na rynku akcji. Nie widzimy tutaj innej, trzeciej drogi. Ta dywergencja jest w tym momencie napięta i nie wyobrażamy sobie sytuacji, że rentowności długu będą rosły, a rynek akcji będzie pozostawał bez zmian" – podsumował.

W ujęciu sektorowym pod kreską było 13 z 14 indeksów branżowych. Najwięcej spadły media (-3,17 proc.), gry (-2,6 proc.) i banki (-1,65 proc.). To już czwarty, kolejny, dzień spadków sektora bankowego, które trwają nieprzerwanie od publikacji opinii rzecznika TSUE. Do góry poszły tylko spółki spożywcze (0,81 proc.).

W WIG20 najwięcej, bo o 3,9 proc. spadł kurs Allegro, który pokonał lokalne, styczniowe minima. We wtorek GUS podał, że wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących w styczniu spadła o 32,7 proc. Spadków nie powstrzymał ogłoszony program skupu akcji własnych o wartości ponad 25 mln zł, przy cenie maksymalnej na poziomie 35 zł za walor.

W gronie najmocniej zniżkujących akcji w portfelu blue chipów były walory banków, z których kursy Pekao (-2 proc.) i PKO BP (-2,98 proc.) pokonały lokalne minima ze stycznia br., podobnie jak zrobił to indeks sektorowy. mBank (-1,44 proc.) oraz Santander (-0,9 proc.) pozostają natomiast w kilkutygodniowych trendach bocznych.

Na 3,76 proc. minusie na poziomie 131,22 zł notowany był natomiast CD Projekt, dla którego analitycy Citi obniżyli rekomendację do "sprzedaj" z "neutralnie", wyznaczając cenę docelową jego akcji na poziomie 100 zł.

Na plusie znalazł się tylko kurs Dino (0,41 proc.), kurs Kruka zachował się neutralnie. (0,0 proc.).

W drugiej linii trwa wyprzedaż akcji Bumechu (-4,72 proc.), a o 4,04 proc. spadły także akcje Grupy Pracuj. Z historycznego szczytu spadły akcje XTB (-3,7 proc.), a o 3,38 proc. do 4,546 zł spadł kurs Millennium Banku. Na minusie był też AmRest (-2,67 proc.), chociaż opublikował szacunkowe rekordowe wybrane wyniki za IV kwartał, a analitycy z DM BPS liczą, że będzie on rentowny.

Na plus w tym segmencie rynku wyróżnił się kurs PKP Cargo (7,91 proc.), które pokazało szacunkowe wyniki i przewidywany zysk po dwóch latach strat.

Na szerokim rynku wzrost o 13,85 proc. zanotował Cloud Technologies, po tym, jak poinformował, że w grudniu sprzedaż do klientów skoczyła o 50 proc. rdr.

Michał Kubicki