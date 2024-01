Czwartkowe wzrosty na Wall Street. Ta spółka była w centrum uwagi

Czwartek na Wall Street zakończył się wzrostami, a w centrum uwagi była Tesla, która mocno zniżkowała po rozczarowujących wynikach za czwarty kwartał 2023 roku. Wzrosły akcje Microsoftu, którego kapitalizacja dzień wcześniej jako druga po Apple, przekroczyła 3 biliony USD.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,64 proc. i wyniósł 38.049,13 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,53 proc. i wyniósł 4.894,16 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,18 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.510,50 pkt.

Indeks spółek o małej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 0,71 proc., do 1.975,88 pkt.

Indeks zmienności VIX wzrósł o 2,36 proc., do 13,45 pkt.

Akcje Tesli spadły o 12 proc. Skorygowany zysk na akcję producenta samochodów elektrycznych w czwartym kwartale 2023 roku wyniósł 71 centów, a analitycy szacowali go na 74 centy. Przychody wzrosły rok do roku o około 5 proc., do 25,17 mld USD, a rynek liczył na 25,6 mld USD.

Tesla pozostała globalnym liderem sprzedaży aut elektrycznych, ale w czwartym kwartale wyprzedziła ją pod względem sprzedaży chińska spółka BYD. Od początku 2024 roku akcje Tesli spadły około 16 proc., ale w całym zeszłym roku podwoiły one swoją wartość.

„Każda znacząca próba Tesli w kwestii zwiększenia sprzedaży i przychodów od tego momentu będzie prawdopodobnie odbywać się kosztem dalszego spadku marży operacyjnej w związku z koniecznością konkurowania z BYD Auto w Chinach, na jednym z największych rynków, a także zwiększoną konkurencją gdzie indziej” - powiedział Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets.

Przedstawiciele Tesli ostrzegli, że tempo wzrostu jej samochodów elektrycznych w 2024 roku będzie znacząco niższe niż rok wcześniej.

IBM zwyżkował o ponad 9 proc. po zaprognozowaniu wzrostu przychodów w całym roku powyżej szacunków analityków.

Comcast wzrósł o ponad 3 proc. Zysk na akcję w IV kw. był wyższy od oczekiwań. Spółka zapowiedziała także program skupu akcji własnych o wartości 15 mld USD.

Apple spadł o 0,2 proc. po danych pokazujących, że dostawy smartfonów producenta iPhone'a w Chinach spadły o 2,1 proc. rok do roku w ostatnim kwartale 2023 roku.

Microsoft zwyżkował o 0,6 proc. po tym, jak w środę jego wartość rynkowa po raz pierwszy przekroczyła 3 biliony USD.

Ford Motor zyskał prawie 3 proc. Producent samochodów prognozuje kwartalną stratę przed opodatkowaniem w wysokości około 1,7 mld USD.

Akcje Boeinga spadały o 2,5 proc. po tym, jak Federalna Administracja Lotnictwa USA zakazała producentowi samolotów rozszerzania produkcji wąskokadłubowych samolotów 737 MAX.

Humana straciła 13,5 proc. po tym, jak ubezpieczyciel przedstawił słabsze od oczekiwań oczekiwania co do zysków za cały rok.

Inwestorzy otrzymali w czwartek sporą porcję najnowszych danych z amerykańskiej gospodarki.

Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale wzrósł o 3,3 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament w pierwszym wyliczeniu. Oczekiwano 2 proc. W III kw. PKB USA wzrósł o 4,9 proc., a w II kw. PKB wzrósł o 2,1 proc.

Konsumpcja prywatna wzrosła w IV kw. o 2,8 proc., wobec 3,1 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano 2,5 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w IV kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 2,0 proc., wobec prognoz 2 proc. i 2 proc. w poprzednim kwartale. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 214 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 200 tys. wobec 189 tys. poprzednio, po korekcie z 187 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,833 mln w tygodniu, który skończył się 13 stycznia. Analitycy oczekiwali 1,823 mln wobec notowanych poprzednio 1,806 mln.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w grudniu 2023 r. pozostały bez zmian mdm wobec oczekiwanych +1,5 proc. i +5,5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +5,4 proc. - poinformował Departament Handlu w I wyliczeniu.

Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6 proc. wobec miesiąc wcześniej +0,5 proc., po korekcie z +0,4 proc. Tu oczekiwano +0,2 proc. mdm.

Sprzedaż nowych domów w USA w grudniu wyniosła 664 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 649 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano sprzedaż w wysokości 615 tys., po korekcie z 590 tys.

W ujęciu mdm sprzedaż wzrosła o 8 proc. wobec spadku o 9 proc. mdm miesiąc wcześniej, po rewizji z -12,2 proc. Analitycy oczekiwali +10 proc.

Zapasy amerykańskich hurtowników w grudniu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano -0,2 proc. Miesiąc wcześniej zapasy spadły o 0,4 proc., po korekcie z -0,2 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 77,09 USD za baryłkę, po wzroście o 2,68 proc., a marcowe futures na Brent rosną o 2,77 proc. do 82,27 USD/b. (PAP)

