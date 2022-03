Rozpoczęła się czwarta runda rozmów rosyjsko-ukraińskich

Rozpoczęła się czwarta runda rosyjsko-ukraińskich negocjacji - poinformował w poniedziałek około godz. 10.15 portal Ukrainska Prawda, powołując się na doradcę ukraińskiego prezydenta i jednego z uczestników rozmów Mychajło Podolaka.

Wcześniej Podolak napisał na Twitterze: "Negocjacje. Czwarta runda. Na temat pokoju, zawieszenia broni, natychmiastowego wycofania wojsk i gwarancjach bezpieczeństwa. Twarde dyskusje. Choć Rosja zdaje sobie sprawę z bezsensowności swoich agresywnych działań, wciąż łudzi się, że 19 dni przemocy przeciwko pokojowym miastom Ukrainy to właściwa strategia".

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against 🇺🇦 peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu