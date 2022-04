Czwarta dawka szczepionki przeciw COVI-19. Nowe wytyczne resortu zdrowia

Prof. Flisiak: COVID-19 jest inną chorobą niż dwa lata temu

COVID-19 jest inną chorobą niż ta, z którą mieliśmy do czynienia dwa lata temu. Obecnie choroba jest wywoływana przez wirusa o tak odmiennej charakterystyce, że zmienił się nie tylko obraz choroby, ale także rokowanie co do następstw i zagrożenia życia - powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak.