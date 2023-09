Cztery tajemnice Elona Muska. Nowa biografia miliardera

"Nigdy nie odniesiesz sukcesu" - tymi słowami ojciec Errol Musk pożegnał swojego syna Elona Muska, który w wieku 17 lat z RPA przeprowadzał się do Kanady, by tam podjąć studia i znaleźć krewnych. To tylko jeden ze szczegółów ujętych w najnowszej biografii miliardera. Jakie są cztery największe niespodzianki?

fot. Angga Budhiyanto / / Zuma Press / Forum

Nowa biografia Elona Muska autorstwa Waltera Isaacsona liczy sobie 670 stron (wersja angielska). Ten kontrowersyjny miliarder z jednej strony dołożył swoją cegiełkę (a raczej pół tony) do spopularyzowania samochodów elektrycznych, a z drugiej jego dość nieprzewidywalne działania w zarządzaniu firmami spowodowały lawinę pozwów i przywróciły na internetową scenę najgorszych jej aktorów, posługujących się mową nienawiści. Koło niego nie można przejść obojętnie.

- Musk pozwolił mi śledzić się przez dwa lata, ale nie sprawował kontroli nad treścią - poinformował autor w CNN. Biograf przedstawia w książce historię niemogącego usiedzieć bezczynnie geniusza, który przymierza się do stworzenia kolejnej firmy. Tym razem miałaby się ona zająć sztuczną inteligencją.

1. Relacje z ojcem to przysłowiowy "trup w szafie"

Jak charakteryzuje go biograf, Musk poprzez swoje wychowanie, na którym zaciążyły głównie relacje z ojcem, stał się tym, kim jest dziś, a więc "twardym, ale bezbronnym mężczyzną - dzieckiem, o wysokiej tolerancji na ryzyko, dążeniu do "dram", epickim poczuciu misji i maniakalnej intensywności, która przez część czasu jawi się jako bezduszna i destrukcyjna". Niezły koktajl.

Od 10 do 17 roku życia Musk mieszkał ze swoim ojcem, który nie stworzył im stabilnego, szczególnie emocjonalnie, domu. Jak wspomina siostra miliardera Tosca, Errol Musk czasami godzinami potrafił prawić dzieciom "kazania", w których nazywał je "bezwartościowymi i żałosnymi". Te posiedzenia odcisnęły piętno na ich psychice.

Zapewne to spowodowało, że po wyprowadzce Elona nie byli ze sobą blisko, choć miliarder wspierał finansowo ojca. Ten wysłał mu np. prośbę o pieniądze i pisząc, że marznie i brakuje mu na prąd.

Errol dał się też poznać jako osoba z rasistowskimi poglądami. Pisał m.in. że "bez Białych tutaj [mowa o RPA - przypis red.], Czarni wrócą na drzewa". W innych mailach z kolei potępił pandemię COVID-19 nazywając ją kłamstwem i zaatakował doktora Anthoniego Fauciego, byłego eksperta USA ds. chorób zakaźnych, który doradzał amerykańskiemu rządowi. Tutaj wtórował mu Elon, zaznaczając jednak, że popiera szczepienia, nawet jeśli nie uważa, że powinny być obowiązkowe.

2. Obsesja na punkcie rodziny i rozmnażania

Połapanie się w związkowej siatce byłych żon, partnerek, kochanek czy przelotnych romansów Muska wymaga starań. Otwarcie mówi, że jest ojcem ósemki dzieci:

z poprzedniego małżeństwa ma bliźniaki: Griffina i Vivian Jenna, trojaczki: Damiana, Saxon i Kai z poprzedniego małżeństwa;

trójkę, co potwierdził niedawno, z obecną partnerką muzyczką Grimes dwóch synów: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl Musk urodzony dzięki surogatce i Tau Techno Mechanicus;

Niedawno, bo 6 września, CNN ujawniło, że Musk ma także 16-miesięczne bliźniaki o imionach Strider i Azure z Shivon Zilis, dyrektorką w Neutralink, firmie, której jest właścicielem, a która ma za zadanie opracować chip, który może być wszczepiany do ludzkiego mózgu. Shivon Zilis poszukiwała dawcy nasienia, na które miał odpowiedzieć miliarder. Urodziła bliźnięta poprzez zapłodnienie in vitro. Oficjalnie nie poinformowano, kto jest ich ojcem biologicznym. Z biografii wynika, że Zilis i Grimes się przyjaźnią, ale Musk nie powiedział obecnej partnerce o bliźniakach. Dopiero po fakcie zapytał ją, czy mogą one przejąć jego nazwisko, co oczywiście zdenerwowało muzyczkę.

- Robię, co w mojej mocy, aby pomóc w walce z kryzysem niedoboru ludności - napisał wówczas na Twitterze Musk.

Jego starsze dzieci nie cofają się przed krytyką bogatego ojca (i kapitalizmu, który ich zdaniem uosabia). Vivian Jenna się go wyparła, co zasmuciło miliardera. To właśnie te zerwane relacje z transpłciową córką spowodowały, że Musk zwrócił się bardziej ku poglądom prawicy, kwestionując to, co uważa za "wirusa przebudzonego umysłu, który zasadniczo jest antynaukowy, antytimerowy i antyludzki". Zakwestionował także użycie zaimków płci alternatywnej, jednocześnie zapewniając, że choć "zdecydowanie popieram trans, to wszystkie te zaimki to estetyczny koszmar". Później jednak zaznaczał, że "uwielbia uciskać".

Miliarder wielokrotnie wypowiadał się też, że by podbój kosmosu mógł mieć miejsce, ludzie muszą mieć więcej dzieci. A tylko eksploracja gwiazd zapewni, jego zdaniem, przetrwanie ludzkości. To, jak twierdzi, stanowi doskonałe uzasadnienie nietypowej dość sytuacji rodzinnej, w której się znalazł.

- Załamanie demograficzne spowodowane niskim wskaźnikiem urodzeń stanowi znacznie większe ryzyko dla cywilizacji niż globalne ocieplenie - zauważył Musk w zeszłym roku.

Jednocześnie w swoich firmach zachęca czołowych pracowników kadry wyższej do posiadania wielu dzieci. Skutecznie, jak widać na przykładzie Zilis.

3. Twitter, a później X, czyli jak spaść z wysokiego konia

Patroszenie platromy - tak w skrócie można określić działania Muska, który już od roku majstruje przy tej jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek (z którą dokonał rebrandingu na X). Jak ocenia biograf, to sprawiło, że miliarder po macoszemu zaczął traktować swoje inne projekty.

- Mam zły nawyk odgryzania więcej, niż jestem w stanie przerzuć - zwierzył się autorowi najbogatszy z ludzi.

Tuż po zakończeniu przedłużającej się batalii, której celem była finalizacja transakcji zakupu Twittera, Musk zaznaczał, że odzyskał entuzjazm (być może jego przejawem było wejście do siedziby firmy z umywalką w rękach). Zaznaczał wówczas, że planuje stworzyć wielką platformę, na której ludzie mogliby się wymieniać poglądami, a nie zamykali w swoich bańkach. Mimo hucznych zapowiedzi jego działania odniosły odwrotny skutek i użytkownicy zaczęli lawinowo "odpływać".

Z książki można się m.in. dowiedzieć, że menadżer biznesowy Muska Jared Birchall, jego prawnik Alex Spiro i brat Kimbal próbują powstrzymywać miliardera przed publikacją tweetów (czy wysyłaniem SMS-ów). Raz nawet telefon Muska wylądował w hotelowym sejfie, by jego właściciel nie dotykał klawiatury, jednak CEO Tesli wezwał obsługę, by użyła awaryjnego kodu, odzyskując tym samym dostęp do sieci.

Jego brat Kimbal twierdzi, że Elon jest w stanie narobić sobie wrogów z prędkością Starlinka. "W czasach liceum ciągle go za to bito" - dodaje. Sam przestał go śledzić wówczas jeszcze Twitterze po tym jak zaczął kwestionować pandemiczne obostrzenia i wietrzyć inne spiski. "Przestań tracić czas na gó..o" - skwitował.

4. Stopował zapędy innych w AI, by sam się nią zająć (i ich przegonić)

Obecnie Musk kontynuuje prace nad nowymi projektami. Od 2021 roku pracuje nad humanoidalnym robotem Optimus (który, jak zaznacza, ma chodzić na dwóch nogach). Już rok później mógł się pochwalić jego wersją beta.

Zdaniem miliardera humanoidalne roboty "odkorkują gospodarkę, wyprowadzając ją do quasinieskończonego poziomu". Ich głównym zadaniem będzie wykonywanie prac, które uważane są za niebezpieczne lub nudne (czytaj powtarzalne). Część zatrudnionych przez siebie inżynierów oddelegował do projektu "robo-taxi", czyli ubera bez kierowcy.

W zeszłe wakacje spędzał też sporo czas w fabryce Tesli w Teksasie, by samodzielnie doglądać projektowania samochodów nowej generacji, w tym cyberciężarówek.

Musk założył także własną firmę zajmującą się sztuczną inteligencją X.AI. Ma ona stanowić konkurencję dla projektów Google'a, Microsoftu i innych firm, które już ścigają się w tej branży. Wcześniej Musk przekazał 100 mln dolarów organizacji non-profit OpenAi, którą założył wraz z Samem Altmanem w 2015 roku. Jednak obraził się na swojego współprowadzącego, gdy ten przekształcił projekt w nastawiony na zysk. Zakończył także przyjaźń z Larrym Page'm, z którym mieli pokłócić się o sztuczną inteligencję.

Musk wierzy, że ma lepszą wizję sztucznej inteligencji, lepszą wizję ekonomii, lepszą wizję ludzkości. Co ważne, dane, które posiada dzięki Tesli i Twitterowi, staną się jego atutem w kolejnych planach.

