Cztery lata więzienia dla dziennikarki za opisywanie pandemii Covid-19 w Wuhanie

Reuters: do Argentyny wysłano tylko pierwsze dawki rosyjskiej szczepionki przeciw Covid-19

Pierwszy transport rosyjskiej szczepionki przeciw Covid-19 do Argentyny zawierał materiał przeznaczony jedynie do pierwszych dawek - informuje agencja Reutera, powołując się na dwa źródła. To wynik problemów z produkcją materiału przeznaczonego do drugich dawek.