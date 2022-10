Wielka Brytania testuje czterodniowy tydzień pracy. Oto pierwsze wnioski

fot. Valdemar Doveiko / Forum / / Forum Polska Agencja Fotografów

Blisko połowa z firm z Wielkiej Brytanii, które zdecydowały się wprowadzić na próbę 4-dniowy tydzień pracy, oceniła udział w eksperymencie entuzjastycznie. Jednocześnie 35 spośród wszystkich 73 przedsiębiorstw zapowiedziało kontynuację tego modelu pracy po upływie trwania testów. Oto wyniki eksperymentu na półmetku - po 3 miesiącach jego trwania.

Na początku czerwca 2022 r. w Wielkiej Brytanii wystartował jak do tej pory największy eksperyment badający oddziaływanie 4-dniowego tygodnia pracy na wyniki osiągane przez firmy. Udział w nim bierze 73 przedsiębiorstw i 3300 pracowników, którzy reprezentują różne branże – od sprzedawców i restauratorów po korporacje.

W badaniu oceniającym eksperyment w połowie jego trwania udział wzięło 41 spośród 73 firm. Jak wynika z danych opisanych przez „Forbesa”, 35 przedsiębiorstw zadeklarowało, że prawdopodobnie lub bardzo prawdopodobnie wprowadzi model 4-dniowego tygodnia pracy po zakończeniu eksperymentu.

Jednocześnie firmy wskazały, że w większości przypadków produktywność pracowników nie spadła, a niektórzy oceniają ją nawet lepiej. Za pierwszą opcją zagłosowało 46 proc. ankietowanych. Natomiast najbardziej entuzjastyczną odpowiedź, zakładającą znaczny wzrost wydajności, zaznaczyło 15 proc. badanych. W opinii 34 proc. wydajność poprawiła się nieznacznie.

Cały proces jest nadzorowany przez think thank Autonomy, 4 Day Week UK Campaign oraz naukowców z uniwersytetów z Cambridge i Oxford oraz z Boston College. Przed brytyjskim eksperymentem największymi badaniami mogły poszczycić się takie kraje jak Islandia, Nowa Zelandia oraz Australia. Wyniki płynące z tych państw były pozytywne – wskazywały, że produktywność pracowników nie zmalała, a ich samopoczucie polepszyło się.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W naszym kraju podobne rozwiązanie zapowiedział jakiś czas temu lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. W jego zamyśle również w Polsce miałby zostać przeprowadzony odpowiedni eksperyment. W ostatnim czasie do Sejmu swój projekt ustawy, zakładający skrócenie tygodnia pracy z 40 do 35 godzin, złożyła Lewica.

Alan Bartman