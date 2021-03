Czternasta emerytura z podpisem prezydenta. Nie każdy otrzyma świadczenie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę w sprawie czternastej emerytury. Rząd szacuje, że dodatkowe świadczenie jesienią otrzyma ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln seniorów dostanie wypłatę w pełnej wysokości, czyli równą minimalnej emeryturze.

Czternaste świadczenie ma być wypłacane w listopadzie w wysokości minimalnej emerytury (1250,88 zł brutto).

Rząd szacuje, że czternastki otrzyma 9,1 mln osób. Nie wszyscy dostaną jednak świadczenie w takiej samej kwocie, bo w ustawie przewidziano próg dochodowy w wysokości 2900 zł brutto. Oznacza to, że ok. 1,2 mln osób pobierających wyższe emerytury będzie miało czternastki pomniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę (czyli czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł).

Czternastek nie otrzyma 500 tys. emerytów pobierających najwyższe świadczenia (w wysokości ok. 4,2 tys. zł).

Na wypłatę czternastek rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł. Większość emerytów i rencistów dodatkowe świadczenie otrzyma w listopadzie. W wyjątkowych sytuacjach czternastki będą wypłacane w grudniu – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Dodatkowo w kwietniu seniorzy otrzymają trzynastą emeryturą. Dodatek ten przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

Premier: 13. i 14. emerytura mają być źródłem łatwiejszego życia seniorów

"To wsparcie finansowe, konkretne wsparcie w postaci 13. i 14. emerytury, ma rzeczywiście służyć przede wszystkim naszym drogim seniorom jako źródło odrobinę łatwiejszego, lepszego życia" - powiedział szef rządu.

Morawiecki podkreślał także rolę dzisiejszych seniorów w odzyskaniu suwerenności przez Polskę i ich zaangażowanie m.in. w działanie opozycji okresu PRL oraz "Solidarność". Stwierdził też, że 13. i 14. emerytura to wyraz "solidarności międzypokoleniowej" i element "filozofii rządzenia".

Podczas uroczystości podpisania przez prezydenta ustawy w sprawie czternastej emerytury premier Morawiecki oświadczył, że to, co jego rząd robi dla seniorów i najsłabszych grup społecznych jest "cechą charakterystyczną i podstawowym działaniem w ramach całej polityki społeczno-gospodarczej".

"Gospodarka nie może służyć sama sobie albo tylko przedsiębiorcom. Ma służyć całemu społeczeństwu. Tak patrzymy na gospodarkę i na społeczeństwo, że to jest właściwie jedno i to samo. Gospodarki bez społeczeństwa nie ma i dlatego wszystko, co robimy, ma służyć wzmocnieniu gospodarki po to, żeby dzielić się owocami wzrostu ze społeczeństwem, szczególnie z tymi grupami, których życie - co tu dużo mówić - nie było usłane różami, które było najeżone wieloma przeciwnościami losu" - powiedział premier.

/ fot. Krystian Maj / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Prezydent: Dotrzymujemy słowa

"Bardzo się cieszę, jest to zwyczajnie radosna chwila dla mnie, że właśnie dzisiaj także w Dniu Kobiet, kiedy składamy życzenia wszystkim paniom, życząc im wszystkiego dobrego, zdrowia, a przede wszystkim pomyślności, wszelkiego dobra, mogłem podpisać ustawę, która jest dobrem" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że emeryci i renciści otrzymają dodatkowe środki na realizacje swoich potrzeb. Przypomniał, że półtora roku temu rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim i szefową MRiPS Marleną Maląg o konieczności podnoszenia świadczeń emerytalno-rentowych.

Prezydent zwrócił uwagę, że "przełomową chwilą" była wypłata trzynastej emerytury, której koszt to prawie 12 mld zł.

"Myślałem wtedy, że ta kwota jest niemożliwa do wypłacania co miesiąc, ale dobrze, żeby chociaż się udało raz na rok. A już w następnym roku zapadła decyzja, że trzynasta emerytura będzie corocznym świadczeniem gwarantowanym, w lutym ubiegłego roku w Żyrardowie podpisałem w tę ustawę" - dodał prezydent.

Podziękował premierowi i minister rodziny za to, że "dotrzymujemy słowa".

Autorka: Karolina Kropiwiec, Mateusz Roszak, Aleksandra Rebelińska