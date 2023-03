Czternasta emerytura już na stałe i z przykrą niespodzianką. Rząd pracuje nad przepisami

Czternasta emerytura ma być świadczeniem stałym. Wielokrotne zapowiedzi polityków obozu władzy mają stać się rzeczywistością. Projekt ustawy pojawi się pod obradami rządu jeszcze w marcu. "Fakt" poznał kilka ciekawych szczegółów.



Proces legislacyjny związany z wdrożeniem 14. emerytury może być zamknięty do końca I kw. bieżącego roku - zapowiadał premier Mateusz Morawiecki w styczniu.

W projekcie ma się jednak znaleźć niespodzianka, która niezbyt ucieszy otrzymujących świadczenie.

Jakie będą zasady?

Czternasta emerytura ma być wypłacana na takich samych zasadach jak dotąd. Emeryci i renciści, których świadczenie nie przekracza 2,9 tys. zł brutto, otrzymają dodatkowe pieniądze w wysokości minimalnej emerytury - 1,6 tys. zł.

Działać ma też zasada "złotówka za złotówkę" - wobec tych, którzy przekroczą limit. Świadczenia nie zostaną zwolnione z podatku.

Wiadomo, że w tym roku rząd chciałby wypłacić czternastki na przełomie sierpnia i września - pisze "Fakt".

Zapis-niespodzianka

Niespodzianka, o której pisze "Fakt", to informacja, że czternasta emerytura nie będzie wypłacana w stałym terminie. Minister do spraw zabezpieczenia społecznego ma w rozporządzeniu co roku wskazywać datę wypłaty czternastego świadczenia. "Tego rodzaju zapis pozwoli wypłacać świadczenie w najbardziej odpowiednim momencie" - mówi minister Marlena Maląg.

– Emeryci, którzy z czternastek finansują większe wydatki np. zakup lodówki czy rehabilitację, teraz nie będą wiedzieli, kiedy dostaną pieniądze – wskazuje dr Tomasz Lasocki, ekspert z Wydziału Prawa i Administracji UW. Jego zdaniem to uzależni wypłaty czternastek od decyzji politycznej.

Eksperci cytowani przez dziennik wskazują, że świadczenie to będzie zabawką w rękach polityków. Będą je wypłacać wtedy, kiedy będzie im to dawało korzyści, np. przed wyborami.

