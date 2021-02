Czternasta emerytura jednak nie dla wszystkich. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy

fot. Andrzej Sidor / FORUM

Sejm w czwartek odrzucił poprawki Senatu do ustawy w sprawie czternastej emerytury. Posłowie nie zgodzili się na zmianę źródła finansowania czternastek i zniesienie progu dochodowego uprawniającego do świadczenia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Sejm nie zgodził się na żadną z poprawek, jakie Senat zaproponował do ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Poprawki te przewidywały zniesienie progu dochodowego, po przekroczeniu którego wysokość tzw. czternastek będzie pomniejszana. Izba wyższa chciała także, by czternastki były finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nie z Funduszu Solidarnościowego, który został stworzony w celu wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Tzw. czternaste świadczenie ma być wypłacane w listopadzie w wysokości minimalnej emerytury (będzie ona wówczas wynosiła 1250,88 zł brutto).

Rząd szacuje, że czternastki otrzyma 9,1 mln osób. Nie wszyscy dostaną jednak świadczenie w takiej samej kwocie, ponieważ w ustawie przewidziano próg dochodowy w wysokości 2900 zł brutto. Oznacza to, że ok. 1,2 mln osób pobierających wyższe emerytury będzie miało czternastki pomniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę (czyli czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł).

Czternastek nie otrzyma 500 tys. emerytów pobierających najwyższe świadczenia (w wysokości ok. 4,2 tys. zł).

Na wypłatę czternastek rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł. Większość emerytów i rencistów dodatkowe świadczenie otrzyma w listopadzie. W wyjątkowych sytuacjach czternastki będą wypłacane w grudniu – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Dodatkowo w kwietniu seniorzy otrzymają trzynastą emeryturą. Dodatek ten przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.(PAP)

Autorki: Olga Zakolska, Karolina Kropiwiec