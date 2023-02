Czołgi pojadą na Ukrainę. Ma je przekazać 8 krajów, w tym USA i Polska

fot. Andreas Wolochow / / Shutterstock

Osiem państw, w tym Polska, chce przekazać Ukrainie czołgi Leopardy 2. To nie wszystko. Potwierdził to szef Pentagonu Lloyd Austin dla portalu Ukrainska Prawda z Brukseli, gdzie we wtorek odbyło się kolejne posiedzenie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy w tzw. formacie Ramstein.

"Grupa państw, konkretnie Polska, Niemcy, Kanada, Portugalia, Hiszpania, Dania, Norwegia i Holandia, wspólnie pracuje na rzecz przekazania Ukrainie czołgów (niemieckiej produkcji - PAP) Leopard 2. Ponadto USA, Czechy i Holandia dostarczają łącznie ponad 90 czołgów T-72 (radzieckiej produkcji - PAP). Polska (wcześniej) zdecydowała, że również ofiaruje (Ukrainie) swoje T-72. Z kolei Wielka Brytania przekazuje kompanię czołgów Challenger i wraz z kilkoma innymi krajami poszukuje możliwości dostarczenia (Kijowowi) dodatkowej amunicji" - wyliczył Austin, cytowany przez Ukrainską Prawdę.

Pod koniec stycznia Niemcy zgodziły się na dostawę Ukrainie czołgów Leopard 2. Jak informowało ministerstwo obrony w Berlinie, Polska ma być państwem wiodącym wśród krajów przekazujących czołgi Leopard 2A4. Wielka Brytania do marca dostarczy Ukrainie pojazdy Challenger 2, natomiast we Francji trwa dyskusja na temat wsparcia Kijowa czołgami Leclerc. Polska postanowiła przekazać Ukrainie także kolejnych 60 czołgów z rodziny T-72, w tym 30 PT-91 Twardy.

Oprócz spotkania w tzw. formacie Ramstein, we wtorek w stolicy Belgii rozpoczęło się też dwudniowe posiedzenie ministrów obrony państw NATO. Główne tematy rozmów to wsparcie dla Ukrainy, sposoby uzupełnienia zapasów sprzętu i amunicji oraz ochrona krytycznej infrastruktury podwodnej. Polskiej delegacji przewodniczy wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak. (PAP)

