Członkowie zarządu NBP: Bank nie może emitować obligacji detalicznych

Emisja obligacji detalicznych nie znajduje się w instrumentarium banków centralnych, a Narodowy Bank Polski nie mógłby stosować takiego narzędzia - poinformowali w trakcie posiedzenia sejmowej komisji wiceprezes NBP Marta Kightley oraz członek zarządu NBP Rafał Sura.

"Możemy stosować narzędzia niestandardowe, które są narzędziami banków centralnych. Obligacje detaliczne indeksowane do inflacji nie są narzędziem banków centralnych. Banki centralne nie stosują takich narzędzi" - powiedziała Kightley.

"Prowadzimy politykę pieniężną i mamy narzędzie skierowane do banków komercyjnych. Jeżeli jest mowa o emisji papierów wartościowych, to my emitujemy bony pieniężne. Możemy też emitować długookresowy papier wartościowy i nazywa się on obligacją, ale to są narzędzia skierowane do banków komercyjnych, a nie do ludności. Po pierwsze, nie jest to narzędzie banków centralnych, a poza to narzędzie stwarzałoby ogromne zagrożenie dla stabilności finansowej kraju, bo ludzie wyciągaliby pieniądze z depozytów i kupowali takie narzędzie, co by spowodowało, że mógłby się załamać sektor bankowy" - dodała.

Członek zarządu NBP Rafał Sura wskazał, że emisja obligacji detalicznych oznaczałaby złamanie ustawy o NBP.

"Przepisy ustawy o NBP, a w ślad z nimi założenia polityki pieniężnej na 2022 r., nie przewidują możliwości emisji detalicznych obligacji antyinflacyjnych. Nie ma takiej kategorii prawnej, kierowanej bezpośrednio do indywidualnych inwestorów. Gdyby bank centralny przeprowadził taką emisję, oznaczałoby to złamanie prawa - ustawy o NBP" - powiedział Sura.

W 2022 r. członek RPP Ludwik Kotecki publicznie postulował, aby NBP wyemitował obligacje dla gospodarstw domowych.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, w 2022 r. w warunkach wysokiej inflacji należało wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty alternatywne do stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, w tym emisję obligacji - podała NIK w analizie wykonania założeń polityki pieniężnej za ub. rok.

Zgodnie z art. 48 pkt. 1 ustawy o NBP, polski bank centralny może "emitować i sprzedawać papiery wartościowe". (PAP Biznes)

