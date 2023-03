Członek EBC: Banki w UE są w dużo lepszej sytuacji niż podczas kryzysu z 2008 roku

Lokaty walutowe w cieniu rodzimych depozytów. Sprawdzamy, co oferują banki Wysokie stawki na lokatach terminowych to obecnie chleb powszedni. W ślad za wysokim oprocentowaniem idzie również wysokość wpłat na depozyty. To wszystko dotyczy jednak depozytów w złotówkach. Sprawdzamy, czy stawki na lokatach walutowych również poszły w górę.