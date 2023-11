Czeski nepotyzm? Syn ministra zatrudniony w Kancelarii Premiera

Czechy. Najwięcej głosów w wyborach do Sejmu i Senatu uzyskała Koalicja Obywatelska W Pradze, Ostrawie i Brnie pierwsze miejsce w wyborach do Sejmu i Senatu uzyskała Koalicja Obywatelska. Głosowało na nią 42 proc. wyborców do Sejmu oraz prawie 87 proc. wyborców do Senatu.